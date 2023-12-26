"ملوحاً بهراوة".. رئيس الأرجنتين في رسالة للمحتفلين بعيد الميلاد: لا تكونوا شيوعيين

شفق نيوز/ لا يزال الرئيس الأرجنتيني الجديد، خافيير ميلي، الذي وصل إلى سدة الحكم قبل أيام، مستمراً بإثارة الجدل، إذ دعا مواطنيه المحتفلين بعيد الميلاد "الا يكونوا شيوعيين".

تحذير غريب

فبعد أن أعلن في خطابه الأول ألا خيار أمامه سوى التزام مسار مالي حاد ومؤلم لإصلاح أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود، في ظل اتجاه التضخم نحو 200%، أطل بتحذير ثان جديد وغريب.

فقد نبّه خافيير ميلي أولئك الذين يحتفلون بعيد الميلاد بأن "يحذروا من أن يصبحوا شيوعيين" في رسالة موسمية غريبة إلى أتباعه، وفقا لصحيفة "التلغراف".

وظهر مغني الروك السابق الليبرتاري والرئيس الحالي، وهو يلوح بهراوة في صورة شاركها على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، مصحوبة بتعليق: "عطلة سعيدة، واحذر من أن تصبح شيوعيا".

"لن أتعامل مع الصين والبرازيل"

وهذه ليست المرة الأولى التي يتطرق فيها الرجل البالغ من العمر 52 عاما، إلى الأمر، فخلال حملته الانتخابية، انتقد الصين والبرازيل، قائلاً إنه لن يتعامل مع "الشيوعيين".