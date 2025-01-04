"ملك التوابل".. فوائد يرغب فيها الكثير ماذا تعرف عنه؟

شفق نيوز/ يطلق على الفلفل تسمية "ملك التوابل" لاحتوائه على العديد من الفوائد الصحية منها تعزيز عملية التمثيل الغذائي والهضم ويكافح الالتهابات، ما يجعله إضافة قيمة لأي نظام غذائي، وفق صحيفة Times of India.

وفي ما يلي 10 أسباب لإدراج الفلفل في طعامنا اليومي:

1. تعزيز عملية التمثيل الغذائي

أولا يعزز الفلفل الأسود عملية التمثيل الغذائي ويعزز حرق الدهون، ويدعم التحكم في الوزن عن طريق زيادة إنفاق الطاقة والمساعدة في تكسير الخلايا الدهنية.

2. مضادات الأكسدة

كما يعتبر غنيا بمضادات الأكسدة، ما يساعد على محاربة الإجهاد التأكسدي وحماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة الضارة، مما يدعم الصحة العامة.

3. تخفيف أعراض السعال والبرد

كذلك يمتلك خصائص مقشعة، مما يساعد على إزالة المخاط من الجهاز التنفسي وتخفيف أعراض البرد والسعال.

4. المساعدة على الهضم

هذا ويحفز الفلفل الأسود إنتاج حمض الهيدروكلوريك في المعدة، مما يعزز عملية الهضم ويعزز صحة الأمعاء عن طريق تحسين امتصاص العناصر الغذائية وتقليل الانزعاج الهضمي.

5. تحسين الدورة الدموية

إلى ذلك، يساعد على تحفيز الدورة الدموية، مما يمكن أن يساعد في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام ومنع جلطات الدم.

6. تعزيز صحة البشرة

كما يتمتع الفلفل الأسود بخصائص مضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في علاج الأمراض الجلدية مثل حب الشباب، كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه تدعم البشرة الصحية والمتوهجة.

7. دعم وظائف المخ

كذلك ثبت أن البيبيرين الموجود فيه يعمل على تحسين وظائف المخ، وتعزيز الذاكرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية.

8. تقوية وظيفة المناعة

ويمكن للخصائص المضادة للبكتيريا والمضادة للميكروبات الموجودة فيه أن تدعم جهاز المناعة وتحمي من الالتهابات.

9. امتصاص أفضل للعناصر الغذائية

هذا ويساعد البيبيرين أيضا الجسم على امتصاص العناصر الغذائية بكفاءة أكبر، مما يضمن الهضم الأمثل والصحة العامة.

10. خصائص مضادة للالتهابات

وأخيرا يحتوي الفلفل الأسود على مركبات مضادة للالتهابات تساعد في تقليل الالتهاب، ما يحتمل أن يخفف أعراض حالات مثل التهاب المفاصل ويعزز الصحة العامة.