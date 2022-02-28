ملكة جمال أوكرانيا السابقة تنضم إلى "المقاومة" لتقاتل الروس

شفق نيوز/ ارتدت ملكة جمال أوكرانيا السابقة Anastasiia Lenna زي الجنود الأوكرانيين، تضامنا مع جيش بلادها، وأعلنت لأكثر من 190 ألفا يتابعونها في موقع Instagram التواصلي، أنها انضمت إلى "المقاومة" لتقاتل القوات الروسية على طريقتها، وهي التي قالت حين فوزها في 2015 بمسابقة ملكة جمال أوكرانيا "لقد أعطاني الله نعمة الجمال، وسأستغلها بكل الوسائل" وفق تعبيرها.

أنستازيا، البالغة 31 عاما، هي عارضة أزياء وممثلة، ملمة بخمس لغات، منها العربية، ودرست إدارة الأعمال في جامعة "سلافيستيك" المحلية، بحسب الوارد في سيرتها.

أما الصورة التي بثتها في "أنستغرام" أمس السبت، فكتبت عبارة "تضامنوا مع أوكرانيا" بجانب كل منها، مع رسالة في الموقع حذرت فيها: "كل من يعبر الحدود الأوكرانية بنية الغزو سيتم قتله" وفق تعبيرها.

كما أطلقت أنستازيا التي سبق وعملت مترجمة أيضا ومقدمة برامج في إسطنبول، نداءت عبر تغريدات عدة كتبتها في "تويتر" لإيصال رسالتها إلى أكبر عدد من الناس، فتفاعل معها آلاف من مختلف الجنسيات.