ملكة جمال عراقية سابقة تنتقد الداعين لمقاطعة المسابقة في اسرائيل

شفق نيوز/ دعت ملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان المتسابقات في مسابقة جمال الكون المقرر تنظيمها في اسرائيل في شهر كانون الاول/ديسمبر المقبل، الى تجاهل الانتقادات والمضايقات والتي قد يتعرضن لها على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب قبولهن الحضور الى إسرائيل.

ونقلت صحيفة "الجماينر" الاميركية في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، عن سارة عيدان التي تحمل ايضا الجنسية الامريكية قولها في شريط فيديو نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي قولها "اود ان احذر ملكات الجمال من القلق من الاستعداد لجيش من المتحرشين بمنشوراتهن على وسائل التواصل الاجتماعي اثناء وجودهن في اسرائيل باستخدام هاشتاغات مثل انهاء الاحتلال وتحرير فلسطين".

واعتبرت عيدان "هؤلاء ليسوا حتى اشخاصا حقيقيين ولكنهم عبارة عن حسابات مزيفة يستخدمها عدد قليل من الدعائيين من اجل تخويفهن".

وتابعت سارة عيدان ان "هذا تكتيك رخيص لمحاولة اسكاتهن. واصلن ما تقمن به. كونوا واثقات".

واوضحت الصحيفة الاميركية ان تصريحات عيدان صدرت بعد ان دعا حفيد رئيس جنوب افريقيا السابق والناشط الحقوقي الراحل نيلسون مانديلا، الدول الى مقاطعة مسابقة ملكة جمال الكون السبعين لانها ستقام في مدينة ايلات في اسرائيل.

وكان نكوسي زويليفليل مانديلا اطلق الدعوة لمقاطعة مسابقة ملكة هذا العام الاربعاء الماضي ، بعد ايام من تتويج لاليلا مسوان (24 عاما) ملكة جمال جنوب افريقيا 2021، مما جعلها في طريقها لتمثيل بلدها في المسابقة التي ستنظم في اسرائيل.

في بيان نشره على حسابه على انستغرام، اتهم الحفيد مانديلا اسرائيل بممارسة "احتلال بشع" وقال ان هذه الدولة "تنتهك حقوق الانسان الاساسية للشعب الفلسطيني وترتكب جرائم ضد الانسانية".

وقال الحفيد مانديلا ان "اسرائيل دولة فصل عنصري وسنواصل تجميع كل محبي الحرية في العالم لمقاطعة وسحب الاستثمارات منها وتمرير عقوبات ضد نظام الفصل العنصري الوحشي". واضاف "يجب ان نستمر في عزل اسرائيل الفصل العنصري بنفس الطريقة التي عزلنا بها نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا".

كما حث جميع دول افريقيا على الانسحاب من مسابقة ملكة جمال الكون في اسرائيل وجميع المشاركين في مسابقة ملكة جمال الكون من جميع انحاء العالم "لتوجيه رسائل تعلن انسحابهم من هذا الحدث الذي يطبع نظام الفصل العنصري الاسرائيلي، ويقتل يوميا ، ويقوم بتجريف المنازل والبساتين ويشوه الاطفال الصغار والابرياء".

وتلقت عيدان وهي الرئيسة المؤسسة المؤسسة لمنظمة "الانسانية الى الامام"، تهديدات بالقتل واجبرت على مغادرة وطنها العراق لانها التقطت صورة لها مع ملكة جمال اسرائيل السابقة آدار غاندلسمان خلال مسابقة ملكة جمال الكون في العام 2017.

وانتقدت عيدان دعوات حفيد مانديلا للمقاطعة يوم الخميس في مقطع فيديو نُشر على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. وقالت "كل ما يمكنني قوله هو: كيف تجرؤ كرجل، على محاولة اخبار منظمة تساهم في تمكين المراة بما يجب القيام به؟ هذه فرصة تحلم ملايين النساء بالحصول عليها، ليصعدن الى المسرح العالمي ويمثلن شعوبهن وامتهن وثقافتهن. ليست الحكومات ولا السياسة وبالتاكيد ليست اجندتك السياسية".

كما انتقدت عيدان مانديلا لاستخدامه مصطلح "الفصل العنصري" لـ "مهاجمة اسرائيل" ، بحجة ان الكلمة استخدمت ضد اسرائيل من قبل "الاسلاميين المتطرفين والمنظمات الارهابية والنظام الايراني، وجميعهم يكرهون حقوق المراة والمراة نفسها".

وكانت ماليزيا وبربادوس ولاوس قررت مقاطعة المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون لهذا العام بسبب القيود المتعلقة بوباء كورونا.