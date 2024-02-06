ملكة جمال اليابان "تتخلى" عن لقبها بعد "فضيحة" ارتباطها برجل متزوج

شفق نيوز/ أثارت ملكة جمال اليابان للعام كارولينا شينو، الجدل مجدداً في بلادها بعد فوزها المثير باللقب كونها من أصول أوكرانية لكنها سرعان ما "تخلت" عن اللقب بعد اكتشاف وجود علاقة غرامية مع رجل متزوج، فيما بقي "تاج الملكة" شاغراً حتى نهاية العام.

وكتبت الفتاة الأوكرانية الأصل، البالغة من العمر 26 عاماً، والتي حصلت على الجنسية اليابانية عام 2022، في تعليق على حسابها في تطبيق انستغرام بوقت متأخر مساء أمس الاثنين:" "أنا آسفة حقا على المشكلة الكبيرة التي سببتها وعلى خذلان وخيانة كل من دعمني".

طبيب متزوج

كما أضافت أنها كانت في البداية خائفة ومرتبكة للغاية لدرجة أنها لم تتمكن من قول الحقيقة".

من جهتها، أعلنت رابطة ملكة جمال اليابان أنها قبلت طلب شينو بالتخلي عن لقبها، مقدمة اعتذارها لحكام المسابقة والجهات الراعية.

كما أوضحت بالقول إن "لقب ملكة جمال البلاد سيظل شاغراً لبقية العام".

أتى ذلك، بعدما فجرت مجلة "شوكان بونشون" المحلية الأسبوعية فضيحة حول علاقتها بطبيب متزوج.

وكانت كارولينا تعرضت لانتقادات واسعة بعيد فوزها بلقب ملكة الجمال الشهر الماضي، إذ اعتبر بعض اليابانيين أنها "ليست يابانية بما فيه الكفاية"، كونها مولودة في أوكرانيا ولم تحز على الجنسية سوى قبل سنتين.

كما شن آخرون حملة شرسة على الفتاة التي نشأت في مدينة ناغويا بوسط البلاد، معتبرين أن "المرأة البيضاء لا يمكن أن تكون وجه اليابان".

في حين أكد عدد من داعمي شينو أنها استوفت كل معايير وشروط الدخول في المسابقة، من ضمنها أن تكون المتقدمة للقب مواطنة يابانية وأن يتراوح عمرها ما بين 17 و26 عاماً.