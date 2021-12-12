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ملكة جمال العراق تودع إسرائيل بعد لقاء نتنياهو ونجله وزيارة "حائط البراق"

Category: منوعـات

Date: 2021-12-12T18:22:20+0000
ملكة جمال العراق تودع إسرائيل بعد لقاء نتنياهو ونجله وزيارة "حائط البراق"

شفق نيوز / اختتمت ملكة جمال العراق السابقة، سارة عيدان، زيارة إلى إسرائيل بالوقوف أمام حائط البراق (حائط المبكى) في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وكتبت عيدان، تعليقاً على صورة لها عند حائط البراق، على حسابها في موقع تويتر "سوف أفتقد مدينتي المفضلة في إسرائيل.. القدس".

وكانت سارة عيدان، قد التقت في تل أبيب، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، ونجله يائير.

وتأتي زيارة عيدان، إلى إسرائيل، التي استمرت نحو أسبوع وفقاً لمنشوراتها على تويتر، لغرض الدخول بمرحلة الاستعداد للمشاركة في النسخة السبعين، من مسابقة ملكة جمال العالم في مدينة إيلات.

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