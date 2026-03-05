ملايين الهنود يحتفلون بمهرجان "هولي" احتفاءً بقدوم الربيع

شفق نيوز- نيودلهي

احتفل الملايين في مختلف أنحاء الهند، خلال هذا الأسبوع، بمهرجان "هولي" أحد أشهر الأعياد الهندوسية وأكثرها حيوية، حيث عمّت أجواء البهجة وتحوّلت الشوارع والساحات إلى لوحات نابضة بالألوان والموسيقى احتفاءً بقدوم فصل الربيع.

ويتزامن المهرجان السنوي مع اكتمال القمر الأخير في الشهر القمري، ويُعد رمزاً لوداع الشتاء وبداية موسم جديد.

ويرتدي المشاركون خلال الاحتفالات عادة ملابس بيضاء قبل أن يخرجوا إلى الشوارع ليرشّوا بعضهم بمساحيق الألوان الزاهية والمياه الملوّنة، في مشهد احتفالي يعكس روح الفرح والتجدد.

وفي مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات، احتشد آلاف المحتفلين في معبد سوامينارايان، حيث رقصوا على أنغام الموسيقى الشعبية المحلية، وتبادلوا الألوان والحلوى التقليدية في أجواء مليئة بالحيوية.

ولا يقتصر المهرجان على مظاهره الاحتفالية فحسب، بل يحمل أيضاً بعداً دينياً وثقافياً مهماً، إذ يرمز إلى "قصة الحب بين الإله كريشنا ورفيقته رادها"، كما يجسد فكرة انتصار الخير على الشر.

وعلى الرغم من جذوره العميقة في الهند، بات يُحتفل بهولي اليوم في العديد من مناطق جنوب آسيا وبين الجاليات الهندية حول العالم.