السيستاني والوقف السني والسعودية يعلنون موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى

شفق نيوز- النجف/ بغداد/ الرياض

أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق علي السيستاني، وديوان الوقف السني العراقي، والمحكمة العليا في السعودية، مساء الأحد، أن يوم غدٍ الاثنين 18 أيار/مايو الجاري هو أول أيام شهر ذي الحجة.

من جهته، قال ديوان الوقف السني في العراق، إن يوم غد الاثنين هو غرة شهر ذي الحجة نظراً لثبوت دخول شهر ذي الحجة بالوجه الشرعي، وأن يوم الثلاثاء الموافق 26 أيار/مايو الجاري هو يوم عرفة، والأربعاء 27 أيار/مايو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

إلى ذلك، أوضحت المحكمة العليا السعودية، أن وقفة عرفات (التاسع من ذي الحجة)، ستكون يوم الثلاثاء الموافق 26 أيار/مايو، وبالتالي يوم الأربعاء الذي يليه أول أيام عيد الأضحى.