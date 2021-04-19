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فيديو مروّع لطفل كاد أن يبتلعه جهاز رياضة

Category: منوعـات

Date: 2021-04-19T14:53:22+0000
فيديو مروّع لطفل كاد أن يبتلعه جهاز رياضة

شفق نيوز/ أحدث مقطع فيديو لطفل سحبه جهاز رياضة المشي، موجود في منزله، خلال لعبه مع شقيقته، إلى باطنه وكاد أن يبتلعه، ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكاد الجهاز أن يبتلع الطفل الذي كان يلعب بسلام مع شقيقته، في المنزل، قبل أن يعلق في شريط السحب الموجود في الجهاز، وكان سيتسبب بكارثة لولا عناية القدر.

ويظهر في المقطع، الذي وثقته كاميرا المنزل، طفل وطفلة يلهوان بالكرة، فيما وقفت الطفلة على الجهاز قبل أن تنزل عنه، ليعلق الطفل أسفل الجهاز بشكل مروع.

وأصدرت السلطات الأمريكية تحذيرا، وحثت مالكي أجهزة المشي "Peloton Tread +" على التوقف عن استخدامها بعد العديد من الحوادث التي تم فيها شفط الأطفال تحتها ووفاة واحدة.

ونشرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية (CPSC) مقطع فيديو مروعًا، يوم السبت؛ لإظهار المخاطر المحتملة التي يمثلها جهاز المشي.

وبحسب تقرير نشره موقع "بزنس إنسايدر" عن الواقعة، فإن الطفل كان يتعرض للامتصاص بشكل أعمق وأعمق تحت الجهاز لأكثر من 30 ثانية، قبل تحرير نفسه والخروج من أسفله بأعجوبة.

وأدرجت الوكالة الفيديو في تحذير عاجل أصدرته، يوم السبت، تخبر فيه أصحاب الأطفال بالتوقف عن استخدام الجهاز الذي تبلغ قيمته 4295 دولارا، فورا؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

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