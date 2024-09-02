"مقص" لا يستجيب لأوامر تشارلز الثالث (فيديو)

شفق نيوز/ أظهر مقطع فيديو الملك البريطاني تشارلز الثالث وهو يعاني في قص شريط معرض الزهور التابع للجمعية الملكية البستانية في اسكتلندا بمقص حديقة ضخم.

يعد قص الشرائط أمرا أساسيًا لأي عضو في العائلة المالكة، لكن الملك فعل ذلك بأسلوب فريد عندما استخدم مقصا ضخما للبستنة لافتتاح معرض الزهور رقم 200 للجمعية الملكية البستانية في أبردين.

وبالتأكيد جعل المقص الدقيق، الذي كانت تستخدمه الملكة إليزابيث الثانية الراحلة في واجباتها الرسمية، الحدث في مضمار سباق الخيل في يورك في نهاية الأسبوع الماضي مخجلا.