مقتل "مؤثرة" يابانية خلال بث مباشر.. المتابع طعنها عشرات المرات

شفق نيوز/ لقيت مؤثرة يابانية تبلغ من العمر 22 عاماً مصرعها، بعد تعرضها للطعن أثناء بث مباشر في أحد الشوارع العاصمة في طوكيو.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية بأنه تم إلقاء القبض على منفذ الهجوم على الفور.

وأضافت الوكالة أن المحققين وجدوا العشرات من الطعنات في جسد الشابة بما في ذلك رأسها ورقبتها.

وهناك اعتقاد أن المشتبه فيه، البالغ من العمر 42 عاماً، هو أحد متابعي المؤثرة وكان متابع منتظم لفيديوهاتها لعدة سنوات، بحسب النتائج الأولية.

ونظراً للإعلان المسبق عن موعد البث المباشر، تمكن الرجل من التربص بضحيته.

وفيما يتعلق بدافع الهجوم، أشار الرجل إلى أنه قد أقرض الضحية مليوني ين (13450 دولاراً) ولكنها لم تعد المبلغ قط. وتتحقق الشرطة حالياً من صحة مزاعمه.