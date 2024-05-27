مقتل ممثل أمريكي بهجوم مسلح في لوس انجلوس

شفق نيوز/ لقي الممثل الأمريكي جوني واكتور حتفه إثر تعرضه لجريمة قتل، في حادثة مروعة شكلت صدمة للكثيرين، وفق موقع TMZ المختص بأخبار المشاهير، اليوم الاثنين.

وأفاد الموقع، بأن واكتور الذي اشتهر بشخصية "برواندو كوربين" في مسلسل General Hospital، قتل بالرصاص في لوس أنجلوس، يوم السبت، بحسب ما أعلنته والدته سكارليت واكتور أمس الأحد.

وقالت والدة جوني إن ابنها وزميله رأيا ثلاثة رجال يحاولون سرقة شيء ما من سيارته، وعلى الرغم من أن جوني لم يحاول إيقافهم، إلا أنهم أطلقوا النار عليه، ونقل بعد ذلك إلى المستشفى، حيث أعلنت وفاته في وقت مبكر من صباح يوم السبت عن 37 عاما.

وقال وكيل واكتور في بيان إعلان وفاته "جوني لم يكن مجرد ممثل موهوب وملتزم بمهنته ولكنه مثال أخلاقي حقيقي لكل من عرفه، إذ جسد العمل الجاد والمثابرة والموقف الذي لا يستسلم أبدًا.

وشكلت وفاة واكتور صدمة لزملائه في الوسط الفني، حيث عبروا عن حزنهم الشديد وتعاطفهم مع عائلته، وقالت صفحة مسلسل General Hospital عبر إنستغرام "إن عائلة المسلسل بأكملها تشعر بالحزن الشديد لسماع نبأ وفاة جوني واكتور المفاجئة.. لقد كان حقًا فريدًا، وكان من دواعي سرورنا العمل معه كل يوم. أفكارنا وصلواتنا تتوجه إلى أحبائه خلال هذا الوقت العصيب."

وعلقت الممثلة صوفيا ماتسون قائلة: "سنفتقدك كثيرًا يا جوني.. أنت من أكثر الأشخاص الرائعين الذين قابلتهم على الإطلاق".