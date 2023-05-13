مقتل فنانة سودانية مناهضة للاقتتال بين البرهان وحميدتي

شفق نيوز/ قتلت الفنانة السودانية شادن محمد حسين إثر سقوط قذيفة على منزلها في أم درمان خلال الاشتباكات الجارية بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع..

ونشر موقع "الحرة" الامريكي؛ أن الفنانة الشابة البالغة من العمر 36 عاما، كانت من دعاة السلام والتعايش السلمي ومساندة للانتقال الديمقراطي وثورة ديسمبر السلمية.

وعرف عن شادن تقديمها لأغنيات تراث غرب السودان عبر الفيديو الكليب كتجربة حديثة ساهمت في انتشارها وسط الأجيال الجديدة. كما قدمت أغانٍ للسلام باللهجة المحلية لقبائل غرب السودان.

وتبنت شادن موقفا مناهضا للحرب والاقتتال الدائر في السودان وأطلقت مع آخرين حملة لوقف الحرب في البلاد.

وأدى الصراع الذي اندلع منذ شهر تقريبا في السودان إلى مقتل المئات وفرار أكثر من 200 ألف إلى دول مجاورة وكذلك نزوح 700 ألف آخرين داخليا، كما أثار خطر تدخل قوى خارجية وزعزعة استقرار المنطقة.

وتسبب القتال في معاناة المدنيين من عمليات قصف وإطلاق نار عشوائي واقتحام المنازل ونهبها إلى جانب تذبذب إمدادات الكهرباء ونقص المياه والغذاء وصعوبة حصول المصابين على المساعدة الطبية.