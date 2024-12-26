مقتل إعلامية لبنانية بـ"مسدس" زوجها أمام المحكمة

شفق نيوز/ أعلنت مصادر أمنية لبنانية، يوم الخميس، عن وفاة الإعلامية عبير رحال بعد تلقيها رصاصة في الرأس أطلقها زوجها خليل مسعود الذي انتحر لاحقاً.

الجريمة المروعة وقعت داخل المحكمة الشرعية ببلدة شحيم في إقليم الخروب، جنوب العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" إن الجاني ( خ .م.) أقدم، بعد جريمته، على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من مسدس حربي كان بحوزته، وقد تم نقله إلى مستشفى سبلين الحكومي، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة .

الزوجان كانا قد حضرا إلى المحكمة لإتمام إجراءات الطلاق، حسب ما نقلته صفحات تواصل اجتماعي محلية.

وأضافت نفس المصادر أن إطلاق النار تم أمام باب المحكمة، لكن السلطات الأمنية لم تعلن تفاصيل الحادث بعد.