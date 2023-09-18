مقتل دبلوماسي عُماني "سابق" في مصر

شفق نيوز/ عثر على جثة دبلوماسي عماني سابق اليوم الاثنين، فيما أعلنت سفارة سلطنة عمان في القاهرة أنها تتابع مع السلطات المصرية ملابسات مقتله.

وجاء في بيان للسفارة على منصة "أكس": "ببالغ الأسف والحزن، تلقت السفارة خبر مقتل مواطن عماني بالقاهرة صباح اليوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر، وعلى أثره تتابع السفارة مع السلطات المصرية المختصة تفاصيل الحادث، وتعرب السفارة عن ثقتها بكفاءة السلطات المصرية في كشف ملابسات القضية للوصول إلى العدالة المنشودة".

وذكرت صحيفة الرؤية العمانية أن المواطن كان يشغل سابقا منصب المُلحق الإعلامي في السفارة العُمانية بالقاهرة، مشيرة إلى أن السلطات المحلية عثرت عليه "مُضرجا بدمائه" بمنزله الكائن في منطقة المهندسين.

وكشف مصدر للصحيفة فضل عدم نشر اسمه، أن المواطن تعرض للقتل داخل شقته إثر تلقيه طعنات نافذة بسلاح أبيض أودت بحياته، وذكر أنه اعتاد الذهاب إلى شقته التي يملكها في القاهرة بين الحين والآخر.

وأضاف المصدر أن الفقيد تغيب منذ أيام، مما دفع محاميه الشخصي للإبلاغ عن فقدان الاتصال به.

وقال إن الشرطة المصرية أبلغت السفارة العمانية في القاهرة بنبأ وفاة المواطن، مؤكدة أن السلطات المعنية تُكثف عمليات البحث والتحري لضبط الجاني.

وقال موقع قناة "القاهرة 24" إن مديرية أمن الجيزة شكلت فريقا أمنيا موسعا لضبط المتهم، الذي كشفت التحريات أنه استخدم سكينا لتنفيذ جريمته ثم لاذ بالهرب.

وأوضحت المعاينة وجود بعثرة في كامل محتويات الشقة، مما يكشف أن المتهم كان يبحث عن أي متعلقات ثمينة لسرقتها، وفق الموقع.