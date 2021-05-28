"مقبلون على ارتفاع قياسي لدرجات حرارة"

شفق نيوز/ قال خبراء أرصاد جوية إن هناك احتمالا بنسبة 40 بالمائة بأن يصبح العالم حارا للغاية في السنوات الخمس المقبلة، إذ سيتجاوز مؤقتا الحد الأقصى لدرجة الحرارة، الذي تحاول اتفاقية باريس المناخية منع الوصول إليه.

وتتوقع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أيضا، للسنوات العديدة القادمة فرصة بنسبة 90 بالمئة، أن يسجل العالم رقما قياسيا آخر للسنة الأكثر سخونة بحلول نهاية عام 2025، وأن يستمر المحيط الأطلسي في تخمر الأعاصير التي يحتمل أن تكون أكثر خطورة مما كانت عليه في السابق.

بالنسبة لهذا العام، يقول خبراء الأرصاد الجوية إن أجزاء كبيرة من الأرض في نصف الكرة الشمالي ستكون أكثر دفئا بمقدار 1.4 درجة عن العقود الماضية، وأن الجفاف في جنوب غرب الولايات المتحدة سيستمر.

وكانت اتفاقية باريس للمناخ عام 2015، قد حددت هدفا يتمثل في الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة عند بضعة أعشار درجة من الآن.

وقال ليون هيرمانسون، عالم المناخ في مركز الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة والذي شارك في الدراسة، إن مضاعفة الاحتمالات ترجع إلى التحسينات في التكنولوجيا التي تُظهر أن "درجة الحرارة ارتفعت بالفعل أكثر مما كنا نعتقد"، لا سيما في المناطق القطبية.

وأضاف "إنه تحذير بأننا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات قوية".