مقابل مليوني دولار.. فندق بدبي يطلق باقة فارهة لليلة رأس السنة

شفق نيوز /تشتهر دبي باحتضانها التجارب الفاخرة والفريدة للاحتفال بمناسبة ليلة رأس السنة، إلا أن هذا الفندق الذي افتتح مؤخراً في قلب المدينة يكسر حاجز التوقعات بطرح باقة فندقية يعتقد أنها "الأكثر تكلفةً في العالم" للاحتفال بليلة رأس السنة.

و كشف فندق «مي دبي» عن باقة فندقية، يتوقع أنها الأغلى على مستوى العالم، وذلك ليلة رأس السنة الجديدة، حيث تصل تكلفتها إلى نحو 8.8 مليون درهم.

وتتضمن الباقة سيارة بوغاتي فيرون الرياضية، وساعة فاخرة، فضلاً عن إقامة في جناح فاخر بالفندق الواقع في منطقة الخليج التجاري على مدار ثلاث ليالٍ، في مبنى The Opus الذي كان من بين آخر المشاريع المصممة من قبل المعمارية الراحلة زها حديد، وتم تدشينه من قبل المطور العقاري أمنيات، في قلب دبي بالقرب من برج خليفة.

وتضم الباقة الغرفة والإقامة الكاملة لما يصل إلى 8 أشخاص من 31 ديسمبر /كانون الأول 2020 حتى 3 يناير/ كانون الثاني 2021.