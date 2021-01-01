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مفعول سحري لشرب 5 أكواب شاي يومياً

Category: منوعـات

Date: 2021-01-01T14:46:51+0000
مفعول سحري لشرب 5 أكواب شاي يومياً

شفق نيوز/ كشفت دراسة جديدة أجراها باحثو جامعة نيوكاسل البريطانية أن الشاي يحسن الوظائف الادراكية لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 عامًا.

ودرس الباحثون عادات شرب الشاي لأكثر من 1000 مشارك في الدراسة تزيد أعمارهم عن 85 عاما، والذين يعيشون في منازلهم أو في دور رعاية، ووجدوا أن أولئك الذين يشربون أكثر من 5 أكواب من الشاي يوميًا مع أو بدون الحليب، يتمتعون أفضل في بعض الاختبارات المعرفية.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يشربون أكثر من 5 أكواب في اليوم، يتمتعون بقدرة اكبر على التركيز والانتباه.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ثبت أن محبي الشاي لديهم مهارات حركية أفضل، والأمر الذي يظهر علاقة أفضل بين الدماغ والأطراف.

وفي الاختبارات، وجد الباحثون أن المشاركين الذين يشربون الشاي 5 مرات في اليوم على الأقل، هم لديهم ردود فعل أكثر دقة وسرعة، ما يساعدهم على إتمام الأنشطة اليومية مثل قيادة السيارة والحياكة وغيرها.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن الشاي له فوائد صحية، بما في ذلك خفض ضغط الدم والكوليسترول، وربما يساعد حتى في فقدان الوزن.

وقال الدكتور "إدوارد أوكيلو" في مركز أبحاث التغذية البشرية في جامعة نيوكاسل: "قد تكون المهارات التي يحتفظ بها محبو الشاي، لا ترجع إلى المركبات الكيميائية الموجودة في الشاي فقط، بل أيضا نتيجة لاتباع طقوس إعداد الشاي، والدردشة أثناء شربه مع الناس، فكل هذه الأشياء تنشط الوظائف الإدراكية لدى المسنين".

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