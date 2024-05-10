مفضّلة لدى العراقيين.. شكاوى وتحقيق حول تسرب الوقود بسيارات "فورد" الأمريكية

شفق نيوز/ بدأت الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة على الطرق السريعة، يوم الجمعة، تقييماً أولياً لأكثر من 200 ألف سيارة "فورد" بعد شكاوى حول تسرب للوقود قد يؤدي إلى نشوب حريق.

وسيارات فورد الأمريكية من السيارات المفضلة لدى العراقيين، حيث يقتنيها الكثير من المواطنين إلى جانب سيارات "كيا" و"هيونداي" والتي يكثر اقتنائها في العراق.

وكشفت الإدارة أن مكتبها للتحقيق في العيوب تلقى 27 شكوى تضمنت 12 تقريراً عن حرائق وأربع إصابات إجمالاً.

وأضافت أنها ستحقق في مركبات "فورد" من طرز إف-250، وإف-350، وإف-450، وإف-550 سوبر ديوتي المزودة بمحركات ديزل سعة 6.7 لتر تعود للأعوام من 2015 إلى 2021.

وذكرت أن تصدعاً في مرشح الوقود الثانوي في المركبات قد يؤدي إلى نشوب حريق بسبب وجوده قرب مصادر الحرارة العالية بما قد يتسبب في الاشتعال التلقائي وحرائق.

وقالت الشركة المنتجة للمرشح، Allevard Sogefi USA، والتي تواصلت الإدارة معها، إنها علمت أنه تم اختبار مرشح الوقود الثانوي ليعمل عند مستويات منخفضة من الضغط في أثناء عملية التصنيع، مقارنة بأقصى ضغط تشغيل محتمل في نظام الوقود بالمركبة.

وقالت شركة "فورد" إنها تعمل مع الإدارة للمساعدة في تحقيقها. ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من Sogefi الشركة الأم لشركة Allevard Sogefi USA. والتقييم الأولي للإدارة هو الخطوة الأولى لتحديد ما تشكله المركبات من خطر على السلامة. وقد تغلق التحقيق دون اتخاذ أي إجراء.

وقالت الإدارة، الخميس 9 آيار/ مايو الجاري، إن لديها "مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة" من استدعاء "فورد" لأكثر من 42 ألف سيارة رياضية متعددة الأغراض بسبب مخاوف من تسرب للوقود قد يؤدي إلى نشوب حريق في المحرك.

واقترحت "فورد" تحديث برنامج التحكم في المحرك وتركيب نظام تصريف، لكن الإدارة قالت إن خطة الشركة "لا تعالج السبب الجذري للمشكلة ولم تبادر بالدعوة إلى استبدال حاقنات الوقود المعيبة قبل فشلها".