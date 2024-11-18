مفاجأة مدوية من رونالدو "ستحطم" الإنترنت (فيديو)

شفق نيوز/ نشر نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مقطع فيديو جديدا عبر قناته الرسمية على منصة "يوتيوب" أعلن خلاله عن مفاجأة مدوية.

وكان مقطع الفيديو بمثابة إعلان تشويقي للضيف القادم الذي سيظهر في حوار مع رونالدو عبر قناته على "يوتيوب".

وظهر رونالدو في الفيديو الحديث الذي نشره وهو متواجد في منزله في ساعة مبكرة من الصباح إلى جانب الإنجليزي ريو فيردناند زميله السابق في صفوف مانشستر يونايتد، لكن صاحب الـ39 عاما رفض الكشف عن اسم الضيف المرتقب.

وحين سأله فرديناند عما إذا كان النجم الويلزي ريان غيغز، رد رونالدو: "لا، لكن ذلك سيكون لطيفا".

وأضاف كريستيانو في حديثه عن ضيفه القادم على يوتيوب: "سنحطم الإنترنت، إنه شخص مشهور للغاية، وعدني أنك لن تخبر أحدا".

وسرعان ما تساءل العديد من عشاق كرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي عن هوية ضيف كريستيانو رونالدو، خاصة بعدما أوضح النجم البرتغالي أنه سيحطم الإنترنت.

ولا يوجد شيء رسمي حتى الآن، ومن المتوقع أن يعلن رونالدو عن ذلك الضيف قريبا، حيث ينتظر المشجعون ذلك اللقاء بفارغ الصبر.

وتداول رواد الإنترنت عبر موقع "إكس" صورة مسربة تفيد بأن ضيف رونالدو قد يكون اليوتيوبر الأمريكي الشهير "مستر بيست".

ويتابع "مستر بيست" أكثر من 331 مليون مشترك على قناته على "يوتيوب"، مما يجعله صاحب أكبر عدد من المشتركين في قناة عبر موقع الفيديوهات الشهير.

يذكر أن رونالدو أنشأ مؤخرا قناة رسمية عبر موقع يوتيوب باسمه ونالت تفاعلا كبيرا، وتخطى عدد المشتركين بها حاجز 66 مليون متابع حول العالم.