مفاجأة.. أكلة "مذمومة" لدى العراقيين قد تطيل عمرك حدّ الـ100 عام

شفق نيوز/ قال المؤلف ورجل الأعمال دان بوتنر، الذي أمضى عقودًا يكتب تقاريرًا تناول فيها "المناطق الزرقاء"، وهي مجتمعات فريدة من نوعها حول العالم، يعيش فيها الناس حياة طويلة وصحية حد الـ100 عام، إنّه "في كل منطقة زرقاء زرتها، لاحظت أنّ الفاصولياء والبقوليات الأخرى تعتبر مكوّنًا رئيسًا بنظامهم الغذائي اليومي".

وتعد الفاصولياء من الاطعمة الشهيرة في العراق باسم "اليابسة"، يتذمر العراقيون بعد اكلها بسبب الانتفاخ الذي تتسبب به في المعدة.

في حين يتشارك سكان المناطق البيئة وأسلوب الحياة نفسها، ضمنًا النظام الغذائي النباتي، حيث يعتقد العلماء أنه يساهم في إطالة أعمارهم.

وتم اكتشاف مناطق زرقاء في جزيرة إيكاريا اليونانية، ومحافظة أوكيناوا اليابانية، ونيكويا بكوستاريكا، ومدينة لوما ليندا بكاليفورنيا، وجزيرة سردينيا الإيطالية.

لماذا الفاصولياء؟

تعتبر جميع أفراد عائلة البقوليات مليئة بالعناصر الغذائية، ضمنًا النحاس، والحديد، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، وحمض الفوليك، والزنك، واللايسين، وهو حمض أميني أساسي، والكثير من البروتينات والألياف.

وقال بوتنر: "تُكافِئك الألياف بجراثيم أمعاء صحية، وتخفيف الالتهابات، ووظيفة مناعية أفضل"، مشيرًا إلى أنّ بين "5 و10٪ فقط من الأمريكيين يحصلون على الألياف التي يحتاجون إليها".

وأوضح أنّ كل نوع من أنواع الفاصولياء يتمتّع بخصائص غذائية مختلفة.

على سبيل المثال، تحتوي الفاصولياء الحمراء على ألياف أكثر من العديد من الأصناف الأخرى. وتعد الفاصولياء السوداء والحمراء الداكنة غنية بالبوتاسيوم. ويحتوي الحمص على الكثير من المغنيسيوم.

وأضاف أنّ "الفاصولياء غنية بالبروتين النباتي، وهو أكثر صحة لأنه يحتوي على عناصر غذائية أكثر وسعرات حرارية أقل من البروتين الحيواني".

وفي نيكويا بكوستاريكا، أوضح بوتنر أنّ الناس تبدأ يومها بطبق وطني، يُعرف باسم "جالو بينتو".

وشرح أنّه "مزيج من الفاصولياء المطبوخة مع صلصة اللحم، متبّلة بالبصل، والفلفل الأخضر، وبعض المواد العطرية مثل الريحان أو الزعتر وربما الثوم".

وتابع: "ثم يُخلط مع أرز تمّ تحضيره في يوم سابق.. هذا أمر مثير للاهتمام لأنّ الأرز يخضع لعملية تحول عند تبريده".

وأوضح: "النشأ الموجود في الأرز يصبح مقاومًا، ما يعني أن الجسم يمتصه بشكل أبطأ، وبالتالي لا يرتفع سكر الدم لديك".