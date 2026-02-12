مفاجأة عراقية بحفل "جزيرة إبستين" في مصر

شفق نيوز- القاهرة

كشفت تحقيقات قضية الإعلان عن حفل في ملهى ليلي بالقاهرة تحت اسم "يوم في جزيرة إبستين"، أن منظم الحفل يحمل الجنسية العراقية، وذلك بعد تدخل الأجهزة الأمنية ومنع إقامته.

وأفادت التحريات بأن الحفل كان مقرراً في 10 فبراير/ شباط، مع دعوة الفتيات للدخول مجاناً، ما أثار موجة انتقادات واسعة بسبب ارتباط الاسم بفضائح الجرائم الجنسية لرجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين.

وذكرت التحقيقات الأولية أن منظم الحفل، وهو عراقي الجنسية، دعا الفتيات للدخول مجاناً بهدف جذب أكبر عدد من الحضور وتحقيق أرباح من بيع التذاكر.

وقررت النيابة العامة في القاهرة إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية على ذمة التحقيقات، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة القضية.

وبحسب تحريات الأجهزة الأمنية، فإن الحفل جرى الإعلان عنه من دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، فضلاً عن استخدام مسمى غير ملائم وغموض في الإجراءات التنظيمية، ما دفع السلطات إلى منعه واتخاذ الإجراءات القانونية بحق منظمه.