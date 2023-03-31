مغامر يتسلق إلى قمة جبلية ببدلة رسمية

شفق نيوز / انتشر خياط ومغامر يابانى شهير مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعى بعد تسلقه جبل كينابالو، أعلى جبل فى ماليزيا، ببدلة من 3 قطع وبدلة جلدية أنيقة، وهو آخر شيء من الممكن أن تتوقع رؤيتها رجل ذو بدلة أنيقة ويحمل حقيبة على قمة جبل كينابالو الذى يبلغ ارتفاعه 4095 مترا.

ومع ذلك، كان هذا هو المشهد غير المعتاد الذى عومل به متسلقو الجبال فى قمة أعلى قمة فى ماليزيا هذا الأسبوع حيث التقط نوبوتاكا سادا، وهو خياط ومغامر يابانى، صورًا ومقاطع فيديو لنشرها على حساباته الشهيرة على وسائل التواصل الاجتماعى، ويمتلك صدى ملصق البدلة الخاص به، وغالبًا ما يقوم بهذا النوع من الأعمال المثيرة للترويج لعلامته التجارية.

وجذب مشهد "رجل الأعمال" اليابانى الذى يرتدى بدلة وهو يتسلق جبل كينابالو الكثير من الاهتمام، وبدأت مقاطع الفيديو الخاصة بسادا وهو يصعد متسلقا عبر الإنترنت فى وقت سابق من هذا الأسبوع، ووعد رجل الأعمال اليابانى بتحميل مقطع فيديو للتجربة على موقع يوتيوب، حيث ينشر عادةً مقاطع ترويجية أطول