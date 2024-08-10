مع وجود ‎ 7168لغة.. ماذا سيحدث للعالم إذا انقرضت نصفها؟

شفق نيوز/ تشير أحدث الأرقام المنشورة على قاعدة البيانات اللغوية "إثنولوج"، المهتمة بإحصاء أعداد متحدثي جميع اللغات الإنسانية الحية، إلى أن الدول القومية البالغ عددها 190 دولة تضم نحو 7168 لغة حية.

والتفاوت بين عدد الدول وعدد اللغات الحية له دلالات واضحة، إذ يُظهِر أن معظم الحكومات تدعم لغة رسمية واحدة أو لغات عدة فقط، وهو ما يعني أن غالبية اللغات الحية في العالم لا تحظى بالدعم الرسمي، ومن يستخدمون هذه اللغات هم مجتمعات أقدم بكثير وأكثر محلية من الدول القومية.

ويُعدُّ هذا التفاوت بين عدد الدول وعدد اللغات أحد العوامل التي سيتمخض عنها تحول كبير في الوعي البشري على مستوى العالم، وبالتالي تُعتَبر النتائج المترتبة على ذلك خسارة كبيرة في التنوع اللغوي.

‎وفي ظروف كهذه، من الطبيعي أن يراود علماءَ اللغة شعورٌ بالقلق الشديد إزاء حقيقة أن نصف اللغات البشرية -على الأقل- أصبح مُهدَّدًا بالاندثار.

ويتحدث بهذه اللغات أقل من 10,000 شخص، بل إن مئات منها يتحدث بها أقل من عشرة أشخاص في العالم، وأغلب الظن أن هناك لغات عديدة لا يتحدث بها سوى شخص واحد فحسب على ظهر هذه البسيطة (فضلا عن أن الوضع أكثر سوءًا بالنسبة للغات الإشارة البالغ عددها 157 لغة حول العالم وفقا لإحصائيات قاعدة البيانات إثنولوج، وكما هو واضح، تواجه لغات الإشارة تهديدًا أكبر بالاندثار مقارنة باللغات المنطوقة).

وفي المقابل، سيكون هناك عدد هائل من متحدثي اللغات الكبرى مثل العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والهندية، والصينية، والإسبانية، في حين تتلاشى اللغات الأقل شهرة بمرور الوقت.

ووفقًا لأحد التقديرات، فإن 96% من سكان العالم يتحدثون 4% فقط من جميع اللغات، والعكس صحيح أيضا. إذا انتبهنا إلى النسبة قليلًا، فسنكتشف أيضًا أن 4% فقط من سكان العالم يتحدثون 96% من جميع اللغات.

‎على الجانب الآخر، لا يمكن اعتبار اندثار اللغات أمرا جديدا، فلطالما تأرجحت اللغات بين مرحلتي الظهور والاختفاء على مر الزمن، أحيانًا كان يستمر بقاء بعض اللغات عدة أجيال حتى مع وجود أعداد صغيرة جدًّا من المتحدثين بها، وذلك عكس ما يحدث الآن، فقد بلغ معدل الفقد الحالي للغات نسبة غير مسبوقة تعادل تقريبًا نسبة فقد الأنواع الحيوانية والنباتية على الكوكب.

المصدر: الجزيرة نت