مع عودة الحفلات الغنائية.. الإعلان عن موعد إحياء أليسا حفلها في أربيل

شفق نيوز / تشهد الأسابيع المقبلة من فصل الصيف، نشاطا استثنائيا لحفلات المطربين العرب في أربيل والرياض وجدة ودبي، وذلك بعد أكثر من سنة على توقف الحفلات الغنائية في دول المنطقة بسبب المخاوف من جائحة كورونا.

وستقيم المغنية اللبنانية أليسا حفلا غنائيا في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان في 25 حزيران/يونيو الحالي.

أما المغني اللبناني راغب علامة فيعود إلى "دبي أوبرا" لإحياء حفل غنائي يومي 15 و16 تموز/يوليو المقبل.

بينما ستحيي المغنية اللبنانية نجوى كرم حفلاً إلى جانب المغني العراقي ماجد المهندس، في "مركز المملكة" في الرياض.

كما سينضم المغني اللبناني وائل كفوري الى جوقة محيي الحفلات الموسيقية في الرياض.

أما المغني المصري عمرو دياب فسيحيي حفلة في مدينة جدة السعودية، يشارك فيها أيضا المغني الكويتي نبيل شعيل، والسورية أصالة نصري، والسعودي محمد عبده.

وتأتي هذه الحفلات في إطار إحياء الاحتفالات الفنية ضمن الإجراءات الوقائية المفترضة، مثل التباعد بين رواد الحفلات، وبسعة 40% فقط من أماكن التجمعات، وارتداء الكمامات.

ووفقا لصحيفة "ذا ناشيونال"، شهد الصيف الماضي، إغلاقا كاملا لمواقع الحفلات الفنية في المنطقة كافة، لكن المطربين والمغنين يستعدون الآن لتجديد عودتهم إلى الساحات.