مع تفشيه عالمياً.. "أركتوروس" ينهي حياة 5 بريطانيين

شفق نيوز / توفي خمسة أشخاص في بريطانيا، يوم الأربعاء، بعد إصابتهم بسلالة "أركتوروس" Arcturus المتحورة من "كوفيد"، وذلك وفق أحدث البيانات الصادرة عن رؤساء الصحة العامة في المملكة.

وحتى تاريخ الـ 17 من أبريل (نيسان) الجاري شهدت إنجلترا 105 حالات من "أكس بي بي.16.1" (XBB.1.16) المعروفة أيضاً بـ "أركتوروس"، مع وجود إصابات في مختلف المناطق باستثناء الشمال الشرقي للبلاد.

وذكر رؤساء الصحة العامة في البلاد، أن ما من دليل يشير إلى أن المتحورة الجديدة أكثر خطورة من سابقاتها".

بدوره، قال البروفيسور آدم فين من جامعة "بريستول" ومستشار في اللجنة المشتركة للتلقيح التابعة للحكومة البريطانية: "لا يتوافر دليل واضح على أن هذه المتحورة أكثر خطورة من المتحورات المتفرعة السابقة عن كورونا والمنتشرة حالياً في ما يتعلق بمعدل الوفيات أو نسب الدخول إلى المستشفيات".

وأضاف فين: "جميع الوفيات التي نشهدها تأتي ضمن كبار السن تقريباً، وتعزى بالطبع إلى كل المتحورات المنتشرة بين الناس في الوقت الحالي، لكن وبالنظر إلى حداثة المتحورة الحالية فإن الوفيات التي سنشهدها ستعزى بطبيعة الحال لها لأنها موجودة في الأنحاء".

وتكشف بيانات صادرة عن "وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة" UKHSA أن "أركتوروس" تقف وراء 2.3 في المئة تقريباً من كل الإصابات الجديدة.