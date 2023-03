مع الإطلاق العالمي لهاتف GT3.. شركة realme تطلق أسرع قوة شحن في العالم

أعلنت شركة realme، العلامة التجارية الرائدة في مجال الهواتف الذكية الأسرع نموًا في العالم، اليوم في المؤتمر العالمي للأجهزة لعام 2023 عن الإطلاق العالمي لجهاز realme GT3 - الجيل الجديد من السرعة مع أول شحن سريع بقوة 240 واط في العالم.

240 واط تعني أكثر من مجرد سرعة شحن فائقة السرعة, كما أنها تمثل أسرع قوة شحن تم إنتاجها بكميات كبيرة على الإطلاق في السوق وأقصى طاقة شحن ممكنة وفقًا لمعايير USB-C. كل هذا يجعل قدرة ال 240 واط أعلى معيار شحن في العالم.

من حيث تجربة المستخدم فأن قدرة 240 واط هو الحل النهائي لقلق نفاذ البطارية. يعمل على تسريع شحن الهاتف الذكي إلى دقائق بل وحتى لثوانٍ. باستخدام قوة شحن 240 واط، يستغرق شحن realme GT3 80 ثانية فقط حتى 20٪ من السعة. في حين يستغرق الشحن الكامل لبطارية الجهاز 4600 مللي أمبير في الساعة 9 دقائق و 30 ثانية فقط.

بطارية متكاملة وشحن مبتكر

باعتبارها أول علامة تجارية في الصناعة تنتج شحنًا سريعًا بقوة 240 واط، حققت realme ابتكارًا كاملًا في كل شيء بدءًا من سلامة الشحن إلى طول عمر البطارية وتوافق الملحقات.

تقنية الشحن الأولى في ثلاث صناعات

بدءًا من بنية الشحن، يحتوي realme GT3 على ثلاث شرائح شحن بحد أقصى لشحنها في نفس الوقت، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة النقل بنسبة 98.5٪ أثناء الشحن. بالإضافة إلى ذلك، يأتي هاتف realme GT3 مزودًا بكيبل شحن مخصص 12 أمبير. يوفر كيبل 12A فائق السرعة أعلى تيار شحن في الصناعة. علاوة على ذلك، توفر realme تقنية شحن GaN المزدوجة. نتيجة لذلك، على الرغم من توفر طاقة أكثر بنسبة 60٪، فإن المحول 240 واط بنفس حجم محول 150 واط.

أقصى قدر لأمان الشحن

تم تجهيز realme GT3 بنظام تبريد سائل VC بحجم 6580 مم² يغطي 61.5٪ من البطارية ويضمن تبديد الحرارة بكفاءة. لضمان أقصى قدر من أمان الشحن، يشتمل realme GT3 أيضًا على تصميم PS3 المقاوم للحريق، و 13 مستشعرًا لدرجة الحرارة، و 60 طبقة من حماية السلامة. قامت TÜV Rheinland أيضًا باعتماد realme GT3 لنظام شحن سريع آمن، مما يجعلها المنتج الأول بشحن سريع 200 واط أو أعلى للحصول على الشهادة.

بطارية طويلة الأمد تدوم من دون قلق

وفقًا لاختبارات المصنع الداخلية، يتمتع realme GT3 بعمر افتراضي يصل إلى 80٪ بعد أكثر من 1600 دورة شحن مع تمكين 240 واط، وهو أكثر من ضعف معيار الصناعة لصحة البطارية بنسبة 80٪ بعد 800 دورة شحن. يستخدم GT3 أيضًا الشحن الذكي، والذي يكتشف حالة المستخدم ويحول حالة الشحن إلى وضع السفر أو وضع السكون أو الوضع داخل السيارة. لا يمكن تشغيل الهاتف بذكاء فحسب، بل يساعد أيضًا في الحفاظ على صحة البطارية وتجنب الشحن الزائد.

أعد تخيل تأثير الهاتف الذكي بصرف النظر عن 240 واط المذهل، يدفع realme GT3 بتصميم الهاتف الذكي إلى آفاق جديدة. يحتوي realme GT3 على نافذة شفافة بجوار وحدة الكاميرا. سيجد المستخدمون مجموعة شرائح مصقولة ومجموعة شرائح NFC ونظام واجهة مستخدم مبتكر مع حلقة إضاءة RGB على شكل حرف C بالداخل.

مستوحاة من أجهزة الألعاب، يعرض تصميم واجهة المستخدم المبتكر في realme GT3 تأثيرات ضوئية مختلفة اعتمادًا على حالة الهاتف. على سبيل المثال، عندما يكون الهاتف مشحونًا بنسبة 20٪، سيعرض تأثير الضوء الأحمر في حين عندما يتم شحنه إلى 21٪ -100٪ فإنه سيعرض تأثير الضوء الأرجواني وعندما يتم شحنه بالكامل، سيظل الضوء الأرجواني دائمًا قيد التشغيل.

سلسلة realme C للتركيز على المجالات التقنية الأربعة الرئيسية

صنفت شركة realme سلسلتها C على أنها "افضل فئة هواتف" ، بهدف إنشاء "هاتف رائد يستطيع الجميع تحمل تكلفته". من خلال التحديثات الإستراتيجية، ستحقق الفئة C الجديدة تقنية رائدة في فئتها مع التركيز على الصورة والتخزين والشحن والتصميم.

وفقًا لعشرات الآلاف من التعليقات من مستخدمي C Series، وجدت realme أن هناك حوالي 70٪ من المستخدمين يريدون مساحة تخزين أكبر، و 56٪ يريدون كاميرا أفضل و 50٪ يحتاجون إلى شحن أسرع. لذلك، ستبذل realme جهودًا في ثلاثة مجالات: توفير كاميرا ذات وحدات بكسل أعلى، بالإضافة إلى مساحة تخزين أكبر وشحن أسرع، لتحسين تجربة المستخدم الشاملة. إلى جانب ذلك، تضع realme في الاعتبار شعارها "Dare to Leap"، بهدف تقديم تجربة مستخدم تفوق كل التوقعات مع المزيد من الميزات المبتكرة في الفئة C. مع هذا، تلتزم realme باعتماد تصميمات صناعية جريئة وعالية الجودة لمنتجات C-Series، متجاوزة جميع تصميمات الهواتف الأخرى ضمن هذه الفئة.

سلسلة realme C لإعادة تعريف الهاتف: صنع هاتف مميز عن جميع الفئات بميزات رائدة في القطاع، سلسلة realme C - الأفضل ضمن هذه الفئة.

من خلال التحديثات الإستراتيجية على الفئة C، تعمل realme على تقديم المزيد من المنتجات المذهلة مع المزيد من الميزات الرائدة في القطاع. ترى الفئة C الجديدة التي تم تحديثها هدفها المتمثل في أن تكون الخيار الأفضل ضمن فئتها، وتوضح realme أن "C" مخصصة للأفضل وأن الفئة C هي "الأفضل ضمن هذه الفئة". علاوة على ذلك، تروج realme لمفهوم "الجميع أفضل في الحياة". من خلال توفير الهواتف الذكية الرائدة في هذا المجال، تهدف شركة realme إلى تمكين الشباب في جميع أنحاء العالم عن طريق الاستمتاع بتجربة الأفضل في كل لحظة والنمو معهم.