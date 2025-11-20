مع التقدم بالعمر.. تغيرات طبيعية تهدد صحة القلب يمكنك الوقاية منها

شفق نيوز- موسكو

يشير الدكتور أليكسي كوبرياشوف جراح القلب والأوعية الدموية، إلى أنه مع التقدم في السن، تحدث في القلب والأوعية الدموية تغيرات طبيعية قد تؤثر سلبا على الصحة العامة.

ووفقا للطبيب، "تشير التغيرات المرتبطة بالشيخوخة إلى فقدان مرونة الأوعية الدموية، وتصلب الشرايين، وانخفاض عدد الشعيرات الدموية، ما يؤثر على القلب، والشرايين، والأوردة، والشعيرات الدموية بشكل عام".

ويقول: "مع التقدم في السن تفقد الأوعية الدموية مرونتها تدريجيًا، ويضيق تجويفها، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ويجبر القلب على بذل جهد أكبر لضخ الدم. وتراكم الكوليسترول والكالسيوم على جدران الأوعية، المعروف بتصلب الشرايين، يعيق تدفق الدم إلى أعضاء حيوية مثل الدماغ والقلب والكلى، ويعد سببًا رئيسيًا لاحتشاء عضلة القلب والجلطات الدماغية في الشيخوخة".

ويشير إلى أن "سوء تدفق الدم في أصغر الأوعية يمثل مشكلة كبيرة"، موضحا: "ينخفض عدد الشعيرات الدموية مع التقدم في السن، وتعمل المتبقية بكفاءة أقل، ما يؤدي إلى إرهاق العضلات بسرعة وبطء شفاء الجلد بسبب نقص الأكسجين والمغذيات، وتفاقم هذه التغيرات مرتبط بنمط الحياة الخامل، والتدخين، ونظام غذائي غير صحي غني بالملح والدهون المشبعة، والتوتر المزمن".

ورغم ذلك، يؤكد الطبيب أن "التقدم في العمر لا يعني حتمية المشاكل القلبية، فهناك طرق فعالة للحفاظ على صحة الأوعية الدموية وإبطاء الشيخوخة"، حيث يقول: "المفتاح هو ممارسة النشاط البدني بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن، ومراقبة ضغط الدم ومستوى الكوليسترول والسكر في الدم، كما تساعد الفحوصات الدورية واتباع تعليمات الطبيب على تحديد المخاطر مبكرا واتخاذ الإجراءات اللازمة، ويمكن لنمط حياة صحي في أي عمر تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير".