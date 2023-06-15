مع اشتداد الحر.. تحذيرات من الإصابة بـ"ضربة الشمس"

شفق نيوز / مع بدء اشتداد فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تكثر التحذيرات من خطر التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة لما لذلك من آثار خطيرة على الصحة.

وضربة الشمس إحدى الحالات الشائعة في فصل الصيف حيث يفقد الجسم القدرة على تبريد نفسه وتصل درجة الحرارة الداخلية إلى مستويات عالية بشكل خطير.

ومن أعراض الإصابة بضربة الشمس، هو الشعور بالحر الشديد ولكن من دون التعرق، إضافة إلى الإرهاق الحراري، وهو تعرق شديد بس ارتفاع درجة الحرارة والنقص الحاد في الماء والملح بالجسم، فضلاً عن الصداع والدوار والشعور بالغثيان.

هذا وترتفع المخاطر مع أعراض أخرى مثل عدم الاستجابة أو فقدان الوعي، وارتفاع درجة الحرارة عن 40 درجة مئوية، والتنفس السريع أو غير المنتظم.

وينصح الخبراء بشرب كميات كبيرة من الماء خلال فصل الصيف لتعويض لنقص الكبير في السوائل، بالإضافة لتجنب الوقوف تحت أشعة الشمس لفترات طويلة.