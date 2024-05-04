"معهد فلكي" يتوقع أول أيام عيد الأضحى

شفق نيوز/ توقع معهد الفلك المصري، يوم السبت، أن يكون يوم الأحد الموافق 16 حزيران/يونيو المقبل أول أيام عيد الأضحى.

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر الدكتور طه رابح، إن غرة شهر ذي القعدة للعام الهجري الحالي 1445 ستوافق فلكيا يوم الخميس المقبل وعدته 29 يوما.

موعد عيد الأضحى

وأوضح رابح أن غرة شهر ذي الحجة 1445هـ فلكياً تكون يوم الجمعة 2024/6/7م.

وأشار بيان معهد الفلك إلى أن وقفة عرفات لعام 1445 هـ فلكياً ستكون يوم السبت الموافق 15 حزيران/يونيو 2024، ويكون عيد الأضحى المبارك فلكياً يوم الأحد 16 حزيران/يونيو 2024.