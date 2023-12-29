معهد فلكي يتوقع غرة شهر رمضان

شفق نيوز/ توقع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية جاد القاضي، يوم الجمعة، أن تكون غرة شهر رمضان في 11 آذار/ مارس 2024.

وقال القاضي بحسب بحسب ما نقلت عنه وكالة "أنباء الشرق الأوسط" (أ ش أ) الرسمية، إنه "طبقاً للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن غرة شهر رجب للعام الهجري الحالي 1445 ستكون يوم السبت الموافق 13 كانون الثاني/يناير المقبل وعدته 29 يوما.

وأضاف أنه "بذلك تكون غرة شهر شعبان 11 شباط/فبراير القادم، وغرة رمضان 11 آذار/مارس القادم"، بحسب الحسابات الفلكية.

وقال القاضي، إن هلال شهر رجب سوف يولد مباشرة في تمام الساعة 1:59 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من جمادى الآخرة الحالي الموافق 11 كانون الثاني/يناير المقبل (يوم الرؤية).

وأوضح أن الهلال سيغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة، وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وتابع القاضي أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس بـ3 دقائق في مكة المكرمة و7 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين دقيقتين و9 دقائق، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين دقيقة واحدة و17 دقيقة.