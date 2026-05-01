معهد الدراسات الموسيقية يحتفي بخريجي الدورة الـ50 وسط بغداد (صور وفيديوهات)

أقيمت مساء اليوم الجمعة، على قاعة الشعب وسط العاصمة بغداد، احتفالية بمناسبة تخرج الدورة الـ50 لطلبة معهد الدراسات النغمية، بين موسيقى وغناء الخريجين.

وفي مستهل الاحتفالية ألقى مدير عام معهد الدراسات الموسيقية الدكتور فائز طه العبيدي، كلمة تابعتها وكالة شفق نيوز، أكد خلالها العمق الحضاري والثقافي والفني للعراق.

وأشار إلى أن "تخرج الدورة الـ50 لطلبة المعهد، شاهد حي على التاريخ الفني الطويل لهذا المعهد الذي تخرج منه العديد من الفنانين والموسيقيين".

بدورها، قالت التدريسية في المعهد سندس الزيدي لوكالة شفق نيوز: "أنا فخورة بتخرج هذه الدورة"، مشيرة إلى أن "العراق هو مهد الحضارات وبه تجسدت قيم الفن الاصيل".

ولفتت الزيدي، إلى "رغبة الشباب العميقة في التواصل مع الإرث الحضاري والفني للعراق".

وتخللت الاحتفالية معزوفات موسيقية قدمها طلبة المعهد، وامتزج بها الفلكلور والأغنية المعاصرة، فيما كان للمقام العراقي حضور بهذه الاحتفالية، حيث قد طلبة المعهد بعض أغنيات المقام الشهيرة

وقال الخريج كريم حسن، لوكالة شفق نيوز: "أنا فخور بتخرجي من هذا المعهد الذي درس فيه فنانون كبار"، مشيراً إلى أن "الدراسة الاكاديمية هي التي تصقل المواهب".

أما الطالبة حنين على، فأشارت لشفق نيوز: "اتقنت خلال دراستي في المعهد العزف على أكثر من آلة موسيقية"، مشيرة بجهود أساتذة المعهد ودورهم في التوجيه والتدريب الموسيقى.

وقدمت الطالبة مريام، أغنية تراثية جميلة تفاعل معها الحضور، وعلى معزوفات من نغم الحجازي قدمتها فرقة المعهد تلتها معزوفة أغنية "يم العباية" قدمها أساتذة وطلبة المعهد وأغنية "يا يمه ثاري هواي سلوى الي بدنياي" وأغنية "الليلة حلوة وجميلة"، اختتمت هذه الاحتفالية الفنية التي حضرها عدد من المعنيين وعائلات الطلبة، في حين أهديت هذه الدورة إلى روح أحد أساتذة المعهد وهو الموسيقي الراحل "سامي نسيم".