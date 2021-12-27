معلومات مهمة للعراقيين.. كيف تقي نفسك من أخطار وسائل التدفئة؟

شفق نيوز/ نشر العميد جودت عبد الرحمن داود مدير العلاقات والاعلام في مديرية الدفاع المدني العراقية، يوم الاثنين، إرشادات مهمة للوقاية من أخطار وسائل التدفئة.

وتنشر وكالة شفق نيوز نص حديث عبد الرحمن:

ها نحن في فصل الشتاء ودرجات الحرارة دوما في الانخفاض ؛ حيث يلجأ الكثير من الناس إلى استخدام وسائل التدفئة بشتى أنواعها ،إلا أنه في هذا الفصل تسجل الكثير من حوادث الحريق بسب سوء استخدام المدافئ والتي كثيراً ما تكون نتائجها وخيمة وكارثية وذلك لأنها أحياناً قد تتسبب في اشتعال النيران ونشوب حرائق وقد تتعدى الخسائر الممتلكات المادية لتصل إلي الأرواح البشرية ولذلك لابد من معرفة سبل الحماية من تلك الأخطار وكيف يمكننا أن نجنب بيوتنا وأماكن العمل هذه المخاطر.

وقبل التطرق إلي موضوع مخاطر استخدام وسائل التدفئة وسبل الوقاية منها لابد من معرفة أنه عند تشغيل المدفئة يتكون لدينا الضلع الثالث لمثلث الاشتعال ( نظرية الاشتعال ) إلا أن الخطأ والإهمال هو الذي يجعل أضلاع المثلث تلتصق ببعض مسببة الاشتعال كرد فعل لا سمح الله .

ويتكون مثلث الاشتعال مما يلي :

1. الأوكسجين المتوفر في هواء الغرفة وفي أي مكان آخر.

2. المادة وهي أي شيء تلتهمه النار من فرش وأثاث ومواد أخرى قد تكون في الحالة الصلبة أو السائلة أو الغازية.

3. الحرارة مثل الشرارة أو الشعلة ( أعواد كبريت وغيرها ) مصادر الحرارة العالية......

وفيما يلي بعض إرشادات الوقاية والسلامة حسب نوعية المدفئة المستخدمة :_

أولاً : التدفئة بالفحم أو الحطب :

• يتم إشعال الفحم خارج الموقع المراد تدفئته حتى يتم التأكد من حرقه ثم نقله بعد ذلك إلى داخل المنزل .

• ترك الفحم يشتعل في مكان مفتوح تماما .

• وضع مواقد الفحم بعيدة عن أثاث المنزل .

• تقديم التوعية لأفراد الأسرة وعدم ترك الأطفال للعبث بمواقد الفحم .

• تهوية المكان حتى مع وجود احتراق الفحم او الحطب تماما وذلك بسبب

• استمرار انبعاث اول اوكسيد الكاربون واحتراق الاوكسجين ( القاتل الخفي ) .

ثانياً : المدفئة التي تعمل بالنفط الأبيض:

• تجنب استعمال البنزين لهذا النوع من المدافئ ، لأن استعماله يزيد من خطر الحريق .

• لا تملأ المدفئة بالوقود وهي مشتعلة ، انتظر حتى تبرد ثم املائها خارج المنزل لمنع انسكابه على الأرضيات والسجاد .

• ضعها في مكان امن بعيدًا عن الارتطام أو عبث الأطفال .

• لا تستعمل هذه المدفئة في أماكن مغلقة .

ثالثاً : المدفئة التي تعمل بغاز الطبخ:

• تأكد من سلامة المدفئة وعدم وجود تسرب للغاز وإنها مركبة بشكل صحيح .

• ابعد المدافئ النفطية عن المدافئ التي تعمل بالغاز .

• لا تستعمل المدفئة في المكان الذي يخزن فيه الوقود أو النفط الأبيض.

• تابع إرشادات الشركة المصنعة بدقة .

• لا تستعمل هذه المدفئة في أماكن مغلقة .

رابعاً : المدفئة الكهربائية المتنقلة :

• تأكد من وجود حاجز حول عناصر التسخين للوقاية .

• لا تضع المدافئ على قطع الأثاث ( الكوميديات –الوفيات _ الطاولات ) القابلة للاشتعال .

• لا تضعها بالقرب من الماء أو المغسلة .

• عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين .

• يستحسن وجود قاطع للكهرباء لفصل التيار عند سقوط المدفئة .

خامساً : مدفئة الزيت :

• عدم استعمالها كأداة للتسخين .

• يستحسن وجود قاطع للكهرباء لفصل التيار عند سقوط المدفئة .

• استخدام التوصيل الكهربائي المباشر لضمان عدم حرارة المقابس ( البلكات ) وبالتالي حصول التماس الكهربائي .

• تعتبر آمن من وسائل التدفئة الأخرى ”إن شاء الله” .

التدفئة بأجهزة التكييف ( الكمبريسر) :

• تأكد من وجود مواصفات التدفئة بأجهزة التكييف نوع المضخة الحرارية (الكمبريسر ) ( Heat Pump ) ويعني ذلك ان دورة التبريد تنعكس في حالة التدفئة وليس استخدام شريط التسخين (الهيتر) .

• اضبط درجة الحرارة المناسبة ( عدم المبالغة في رفع درجة الحرارة ) .

• يعتبر هذا النوع افضل وأأمن أنواع التدفئة.