معطيات جديدة تؤكد مشاركة هوكينغ في "جنس جماعي مع قاصرات"

شفق نيوز/ كشفت معطيات جديدة بشأن تفاصيل قضية جيفري إبستين، أن الملياردير الأمريكي عرض المال لدحض ادعاء يقول إن الفيزيائي الشهير ستفين هوكينغ شارك في إحدى حفلات جنس جماعي ضم قاصرات.

وأمس الأربعاء، كشفت المحكمة الفيدرالية في نيويورك عن وثائق تضم أسماء أشخاص يشتبه بتورطهم مع إبستين، الذي ارتكب جرائم جنسية وانتحر في سجنه، بحسب وسائل إعلام أميركية.

ونقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن هذه المعطيات كشفتها وثائق مرتبطة بدعوى رفعتها الضحية فيرجينيا جيوفري، ضد غيسلين ماكسويل شريكة أبستين، وادعت جيوفري أن الفيزيائي شارك في "حفلة جنس جماعي بها قاصرات".

وتكشف الوثائق أن إبستين أخبر شريكته ماكسويل أنها يمكن أن تقدم المال لأصدقاء فرجينيا جيوفري إذا كان بإمكانهم "المساعدة في تكذيب الادعاء بشأن هوكينغ.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني كتبت في عام 2015، أشار إبستين إلى أن جيوفري قدمت ادعاءات تتعلق بالفيزيائي البريطاني والرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون.

وقال إبستين إن الادعاء "الأقوى" هو أن كلينتون تناول العشاء في جزيرته الخاصة، وهو ما نفاه الرئيس الأميركي الأسبق بشدة.

واقترح إبستين في الرسالة تقديم المال لأصدقاء جيوفري ومعارفها وعائلتها للمساعدة في تكذيب ادعاءاتها.

وفي عام 2015 ظهرت صور أظهرت هوكينغ في جزيرة إبستين الكاريبية الخاصة قبل توجيه الاتهام إلى الملياردير لأول مرة في عام 2006.

وأظهرت الصور البروفسور في جامعة كامبريدج في حفل شواء في ليتل سانت جيمس، كما قام برحلة بحرية على متن قارب وجولة في الغواصة.

وكان هوكينغ، الذي توفي في 2018، واحدا من 21 عالما دوليا حضروا مؤتمرا حول الجاذبية في مارس 2006 بتمويل من إبستين.

وقضية إبستين المتهم بارتكاب جرائم جنسية والذي توفي منتحرا عن عمر يناهز 66 عاما، أحرجت لسنوات بعض النخب السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة والخارج بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

وتوفي إبستين في السجن في نيويورك في أغسطس 2019 قبل أن يحاكم بتهمة استغلال قاصرات جنسيا، حيث أقدم بالفعل على الانتحار نتيجة "إهمال" من العاملين في السجن، بحسب ما خلصت إليه وزارة العدل الأميركية منتصف 2023.