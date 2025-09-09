معرض ميونخ للسيارات 2025.. هيمنة صينية وغياب اسم أمريكي بارز

شفق نيوز- برلين

افتتح معرض ميونخ الدولي للسيارات جنوبي ألمانيا رسمياً، يوم الثلاثاء، لاستكشاف أحدث مبتكرات صناعة السيارات وفحص الطرز الجديدة المعروضة.

ويتركز الضوء في الدورة الحالية على الطرز الكهربائية الجديدة التي تقدمها شركات صناعة السيارات الألمانية، حيث تواجه شركات "بي. إم. دبليو" و"مرسيدس" و"فولكس فاغن" و"أودي" وغيرها من شركات السيارات الألمانية ضغوطاً كبيرة بعد تسجيل تراجعاً حاداً في أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي.

كما يشهد المعرض، الذي يعد من أهم المعارض العالمية في قطاعي السيارات والخدمات اللوجستية والنقل، حضوراً قياسياً للشركات الصينية بزيادة تقارب 40% مقارنة بعددها في نسخة عام 2023.

ووفقاً للأرقام الأولية الصادرة عن اتحاد صناعة السيارات الألماني "في. دي. أيه" تشارك 116 شركة من الصين، وهو عدد يفوق عدد الشركات المشاركة من أي دولة أخرى باستثناء ألمانيا.

وسيصل إجمالي عدد العارضين في نسخة العام الحالي التي ستنطلق فعالياتها في الفترة من 9 إلى 14 أيلول/ سبتمبر الجاري إلى أكثر من 700 جهة عرض.

ومن بين هؤلاء هناك أكثر من 30 شركة مصنعة للسيارات، أي بزيادة تقدر بالثلث مقارنة بما كان قبل عامين.

ومن المنتظر أن تعود إلى المشاركة في المعرض شركتا "كيا" و"هيونداي" الكوريتان.

في المقابل سيغيب عن نسخة العام الحالي اسم بارز وهو شركة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا".

ونظراً لأن المعرض الذي يعرف رسمياً باسم "آي إيه إيه موبيليتي" لم يعد معرض سيارات حصرياً، فستشارك فيه أيضاً شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، وقطاع صناعة الدراجات، وعدد من العارضين غير المرتبطين بصناعة السيارات.