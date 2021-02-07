"معجزة" تنقذ طفلاً عراقياً في الهند

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة " تايمز أوف إنديا " الهندية أن رضيعاً عراقياً يبلغ من العمر تسعة شهور، أنقذ من الموت بعدما خضع لعملية دقيقة لزرع الكبد في أحدى مستشفيات مدينة دلهي الهندية.

واعتبرت الصحيفة في تقرير نشرته وكالة شفق نيوز، أن عملية كهذه تعتبر شديدة الخطورة بالنسبة للأطفال دون عمر السنة، لكن الأطباء في مستشفى مانيبال في نيودلهي قرروا مواجهة التحدي وأجروا العملية التي استمرت تسع ساعات لانقاذ حياة الطفل الرضيع علي حمد في الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي.

وتبرعت والدة الطفل بجزء من كبدها لإنقاذ حياة طفلها الذي ولد بعد وفاة ثلاثة اطفال قبله ربما بسبب نفس المرض ولم يتم تشخيص حالاتهم مبكرا لانقاذهم.

وأعلنت المستشفى أن الطفل الرضيع علي حمد خرج من المستشفى في 26 يناير الماضي.

وأشارت الدكتورة ساليندرا لالواني التي ترأس دائرة جراحة الكبد ان عدم وصول الدم إلى الكبد يشكل تحديا كبيرا لأي فريق من جراحي زرع الكبد، مضيفة أن هناك مخاطر من حدوث مضاعفات تخثر الدم.

وأوضحت أن العملية الجراحية تمت في الثالث من يناير وجرت عملية الزرع ولم يكن هناك تدفق للدم في الوريد الداخلي، لكنهم تمكنوا من بدء إيصال الدم ليتدفق إلى الكبد، مشيرة إلى أنه بعض العملية نقل الطفل إلى غرفة العناية الفائقة.

وازيل جهاز المساعدة على التنفس في الصباح التالي، وبعدها بأيام كانت التغذية تتم عبر الفم كالمعتاد. وبعدها بعشرين يوما، سمح لأهل الطفل بإخراجه من المستشفى.

ورأت الصحيفة أن التدخل الطبي في الوقت الملائم مهم جدا لحالات كالتي كان يعاني منها الطفل العراقي وهو جيء به الى المكان والزمن المناسبين.

وقالت المستشارة الطبية في المستشفى الدكتورة سوفلا سكينة أن هذه الحالة لم تكن أقل من معجزة فعلية.