مظهر كيم كارداشيان في حفل أزياء يثير السخرية... صور  

شفق نيوز/ كانت إطلالة الفنانة الأمريكية كيم كارداشيان في حفل معهد "ميت غالا لعام 2021" للأزياء، موضع سخرية مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة عند مقارنتها بإطلالة الفنانة كيندال جينر

وبدت الممثلة كيندال جينر مشرقة وجميلة حيث كانت ترتدي فستانا طويلا لامعا من جيفينشي، ومطرزا بدقة ومهارة، وشفافا بحيث أظهر معظم معالم جسدها، بالإضافة إلى إظهار رشاقتها وأنوثتها.ورفعت كيندال شعرها لتظهر جمالها، بينما ظهرت كيم كارداشيان متخفية بالكامل باللون الأسود، في فستان أسود وغطاء للوجه والرأس معا مع حذاء أسود.​وبالغت وسائل التواصل الاجتماعي في السخرية من زي الممثلة الأمريكية كيم كارداشيان حيث أظهروها كساحرة شمطاء أو شبح أسود اللون بلا معالم في إشارة واضحة للمظهر التي كانت تبدو عليه في الحفل.

ونشر موقع "باز فيد" عددا من الصور للممثلتين الأمريكيتين، كما نقل الموقع عددا من آراء الجمهور والمتابعين على موقع "تويتر"، حيث غرد أحدهم: "غليندا الساحرة الطيبة"، بينما سخر آخر من عدم معرفة كيندال لكيم مما اضطر الأخيرة إلى تعريفها بنفسها قائلة: "كيندال هذا أنا.... كيم"، بينما قال آخر أن كيم تبدو كحاصدة للأرواح وأتت كي تحصد روح جينر.

https://www.instagram.com/p/CTyMM1xlVv2/?utm_medium=copy_link