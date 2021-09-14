سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مظهر كيم كارداشيان في حفل أزياء يثير السخرية... صور  

Category: منوعـات

Date: 2021-09-14T17:00:50+0000
مظهر كيم كارداشيان في حفل أزياء يثير السخرية... صور  

شفق نيوز/ كانت إطلالة الفنانة الأمريكية كيم كارداشيان في حفل معهد "ميت غالا لعام 2021" للأزياء، موضع سخرية مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة عند مقارنتها بإطلالة الفنانة كيندال جينر

وبدت الممثلة كيندال جينر مشرقة وجميلة حيث كانت ترتدي فستانا طويلا لامعا من جيفينشي، ومطرزا بدقة ومهارة، وشفافا بحيث أظهر معظم معالم جسدها، بالإضافة إلى إظهار رشاقتها وأنوثتها.ورفعت كيندال شعرها لتظهر جمالها، بينما ظهرت كيم كارداشيان متخفية بالكامل باللون الأسود، في فستان أسود وغطاء للوجه والرأس معا مع حذاء أسود.​وبالغت وسائل التواصل الاجتماعي في السخرية من زي الممثلة الأمريكية كيم كارداشيان حيث أظهروها كساحرة شمطاء أو شبح أسود اللون بلا معالم في إشارة واضحة للمظهر التي كانت تبدو عليه في الحفل.

ونشر موقع "باز فيد" عددا من الصور للممثلتين الأمريكيتين، كما نقل الموقع عددا من آراء الجمهور والمتابعين على موقع "تويتر"، حيث غرد أحدهم: "غليندا الساحرة الطيبة"، بينما سخر آخر من عدم معرفة كيندال لكيم مما اضطر الأخيرة إلى تعريفها بنفسها قائلة: "كيندال هذا أنا.... كيم"، بينما قال آخر أن كيم تبدو كحاصدة للأرواح وأتت كي تحصد روح جينر.

https://www.instagram.com/p/CTyMM1xlVv2/?utm_medium=copy_link

related

عائلة كارداشيان تعود من "البوابة المفضلة"

Date: 2020-12-11 10:32:39
عائلة كارداشيان تعود من "البوابة المفضلة"

كيم كارداشيان تكشف خفايا زيادة وزنها بـ27 كيلو: كنت ابكي كل يوم

Date: 2021-03-06 10:49:47
كيم كارداشيان تكشف خفايا زيادة وزنها بـ27 كيلو: كنت ابكي كل يوم