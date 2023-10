مطعم "حماس" يثير "الذعر" في فرنسا والسلطات تهدد باغلاقه

شفق نيوز/ أثارت تسمية مطعم فرنسي، ذعر السلطات، وابلغته بأنها قد تضطر لإغلاقه بعدما بدا على واجهته إيحاء لحركة حماس الفلسطينية.

وتلقت الشرطة الفرنسية بلاغا من مواطنين بالخصوص، تدخلت شرطة بلدية فالنسيا، وطلبت الإزالة الفورية لإشارة مضيئة على مدخل المطعم تضمنت كلمة حماس بالفرنسية بعدما انطفأ الحرف الأول منها والذي كان سيغير المعنى بشكل كامل.

اسم المطعم هو "تشاماس" و الحرف المنطوق "تش" باللغة الفرنسية يتشكل من حرفين هما سي وإتش (ch) ما يجعل من كلمة "تشاماس" بالفرنسية "Chamas" .

لذلك عند انطفاء الضوء عن حرف "C" أصبحت الكلمة "حماس" أي "Hamas" عوضا عن "Chamas" بينما أصبح اسم المطعم الكامل "حماس تاكوس" عوض "تشاماس تاكوس".

ومساء الأربعاء طلبت شرطة فالنسيا من مدير المطعم إطفاء اللافتة المضيئة بالكامل وهددته بـ "الإغلاق الإداري"، وفقا لمقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تنشر الخبر صحيفة "لوفيغارو".

ويظهر مقطع فيديو نُشر مساء الخميس على "سناب شات" أيضا عددا كبيرا من ضباط الشرطة حول المطعم الواقع في 20 شارع دي رومان في فالنسيا.

وفي الفيديو تم رفض شرح أحد الموظفين، الذي قال إن المشكلة حدثت بسبب تعطل الحرف "C" لعدة أشهر، ليرد ضابط شرطة "إذا تركت اللافتة المضيئة كما هي هذا المساء، فغدا سيكون لديك إغلاق إداري".

وتأتي هذه الحادثة التي أثارت سخطا وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا، بينما تتواصل الحرب بين إسرائيل وغزة لليوم الـ14 على التوالي، بعد هجوم دام لحماس على إسرائيل ضمن عملية طوفان الاقصى، في 7 تشرين الاول/ أكتوبر ورد إسرائيل بقصف متواصل على القطاع، منذ ذلك الحين.

The CHAMAS restaurant neon sign had his C letter broken. Police had to close the restaurant 😂💀👌🇫🇷 pic.twitter.com/MCMdCeuLox