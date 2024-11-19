مطعم الروبوتات في اليابان.. يديره معاقون من منازلهم بـ"نُدل آلية" (فيديو)

شفق نيوز/ شاركت امرأة معاقة لا تستطيع مغادرة منزلها محادثة لطيفة مع سائح من خلال روبوت، مما يسمح لها بالعمل كنادلة في مطعم عن بعد، من المنزل، حيث أن جميع الموظفين في مقهى الروبوت "Dawn Avatar" هم آلات يتحكم فيها أشخاص يعانون من إعاقات طبية أو جسدية لا يمكنهم التواجد هناك جسديًا.

وعلى الرغم من أنه من غير الممكن لهم القدوم، لا يزال بإمكان رواد المطعم البقاء على اتصال بالمجتمع من خلال وظائفهم في المطعم المتخصص.

وذهب صانع محتوى سفر فرنسي، يُعرف فقط باسم "كسوش"، من باريس، إلى المطعم وقام بتصوير تجربته في مقطع فيديو على إنستغرام. وهناك، التقى بالنادلة، التي استمتعت بمحادثة ودية معه من خلال روبوت أبيض بعيون وردية مضاءة.

حمل المساعد الرقمي صينية مشروبات إلى طاولته. حيّا الثنائي بعضهما بعضا بالقول مرحبًا، قبل أن يسأل: "أين أنت الآن؟" فأجابت: "أنا في سايتاما في اليابان، هل تعرف سايتاما؟" ثم قال الرجل إنه لا يعرف مكانها، لكنه تعرف على اسم المدينة. ثم سأل: "أين هي؟" فأجابت المرأة: "بجوار طوكيو، ليس بعيدًا عن هنا. لكن لدي مرض لذلك لا يمكنني الخروج على الإطلاق.. لذا، أنا أستخدم الروبوت. لقد أتيت إلى هنا ويمكنني العمل هنا".

"هذا رائع"، قال مدون الفيديو للسفر، وشكرته المرأة على لطفه. وأنهيا التفاعل المؤثر بقولهما "arigatou gozaimasu"، وهي الطريقة المهذبة لقول شكرًا باللغة اليابانية.

ثم قام بتصوير الروبوت وهو يستدير ببطء ويذهب بعيدًا عن طاولتهما.

انتشر الفيديو على نطاق واسع، وحقق 4.5 مليون مشاهدة، مع تعليق العديد من الأشخاص بآرائهم حول الموقف. كتب أحدهم: "نادلة تعمل من المنزل؟ يا إلهي اليابان في مكان آخر".. كتب ثان: "انظر، نحن بحاجة إلى هذا النوع من الأشياء بدلاً من الذكاء الاصطناعي".

داخل المقهى، يوجد حوالي عشرة روبوتات تعمل كخدم على شكل أفاتار، يقودون روبوتاتهم حول كل طاولة، لمساعدة السكان المحليين والسياح على الاستمتاع بوقتهم هناك.

ويوجد أيضًا روبوت خلف البار، وعدد قليل من الروبوتات الصغيرة المنتشرة في جميع أنحاء المقهى. بينما يوجد بشر في المقهى للمساعدة في إعداد المشروبات والوجبات، تقدم الروبوتات كل شيء للعملاء وتتحدث معهم.

وسافرت صانعة محتوى أخرى تدعى ماز، وهي نصف يابانية رغم أنها ولدت ونشأت في لندن، إلى مقهى Dawn Avatar Robot Café وتحدثت إلى MailOnline Travel عن تجربتها العام الماضي. وقالت: "يمكن لجميع الروبوتات التحدث. يتميز كل أفاتار بكاميرا على جبهة الروبوت وميكروفون ومكبر صوت، حتى يتمكن الندلاء من التواصل مع العملاء كما لو كانوا يقفون أمامهم مباشرة. "يمكن للروبوتات أداء حركات بسيطة، مثل هز الرأس أو رفع اليد، كل ذلك من خلال تقنية تتبع العين.

"تفاعلت مع الكثير منهم. استقبلني روبوت عند المدخل وشرح لي كيفية عمل المقهى، ثم تحدثت إلى نادل الروبوت الخاص بي والروبوتات الصغيرة بجوار البار.

"لأنني أستطيع التحدث باللغة اليابانية، تمكنت من التعرف على حياة العديد منهم. "كان من الرائع سماع قصصهم وتقديرهم للوظيفة، مما يسمح لهم بالشعور بأقل عزلة وأكثر اجتماعية خلال عملهم. "إنهم جميعًا رائعون وراغبون جدًا في التحدث مع الزبائن باللغة الإنجليزية.

"معظم الروبوتات لديها أجهزة iPad متمركزة بجانبها، بحيث يمكنك رؤية صورة الشخص الذي يقود الروبوت".