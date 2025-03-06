مطرب إيراني شهير يتلقى 74 جلدة بسبب موقفه من الحجاب

شفق نيوز/ نفذت السلطات القضائية في إيران، حكماً بحق المطرب الشهير "مهدي يراحي" حيث تلقى 74 جلدة.

وأعلن يراحي، المعروف بأعماله الموسيقية التي تشجع النساء على خلع الحجاب، عن استعداده "لدفع ثمن الحرية" بعد تلقيه عشرات الجلدات.

وكان يراحي قد اعتُقل في عام 2023 بعد نشره أغنية تدعم حملة "امرأة، حياة، حرية"، ليتم إطلاق سراحه في العام نفسه ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

وقالت محاميته، زهرة مينوي، عبر منصة "إكس": "(أمس الأربعاء) تم تنفيذ القسم الأخير من الحكم الذي أصدرته محكمة الثورة، والذي يتضمن 74 جلدة"، وأكدت ن "القضية أغلقت".

وفي منشور آخر، قال يراحي: "الإنسان غير المستعد لدفع ثمن الحرية لا يستحق الحرية".

من جانبها، عبرت الممثلة ترانه عليدوستي عبر "إنستغرام" عن احتجاجها قائلة: "عار على التخلف، عار على التعذيب، عار على العنف، عار على القوانين اللاإنسانية، والعار والعار على عجزنا".

كما وصفت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، الحكم بـ"إجراء انتقامي" ضد دعم يراحي للنساء في إيران.

وأضافت: "الجلدات على جسد مهدي هي جلدات ضد نساء إيران الفخورات والصامدات، وضد الروح المزدهرة والقوية لشعار امرأة، حياة، حرية".

يُذكر أن القانون الإيراني يفرض أحياناً أحكاماً بالجلد، رغم أن هذه العقوبات لا تُنفذ دائمًا.