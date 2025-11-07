مطرب مصري يدخل بغيبوبة نتيجة حادث سير

شفق نيوز- القاهرة

دخل المطرب المصري المعروف إسماعيل الليثي، في حالة غيبوبة بعد تعرضه لحادث مروري مروع بصحبة عدد من أفراد فرقته الموسيقية جنوبي مصر.

ووقع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي بنطاق مركز ملوي في محافظة المنيا، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، كان بينهم المطرب المعروف وأفراد من فرقته الموسيقية في طريق عودتهم من إحياء حفل زفاف بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

وقال مصدر طبي بمستشفى ملوي التخصصي، إن إسماعيل الليثي، وصل إلى المستشفى في حالة صحية حرجة وفي غيبوبة تامة ووُضع بغرفة العناية المركزة تحت الملاحظة.

وأشار المصدر الطبي، إلى إصابة الليثي، بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، ما أدى إلى دخوله في غيبوبة تامة منذ لحظة وقوع الحادث، بالإضافة لإصابته بنزيف خارجي من الأنف والفم وكدمات متفرقة في أنحاء جسده، موضحا أنه خضع لعملية جراحية عاجلة لوقف النزيف ولا يزال تحت الملاحظة الدقيقة بالعناية المركزة.

وذكر أن الفريق الطبي المعالج أجرى فحوصات وأشعة دقيقة لتقييم حالة الليثي، بينما يخضع عدد من أعضاء فرقته للعلاج داخل المستشفى.

من جهته، قال نقيب الموسيقيين بمحافظة المنيا حسن عبد العزيز، إن حالة إسماعيل الليثي غير مستقرة وتستدعي المتابعة الدقيقة، مشيرا إلى صعوبة نقله إلى مستشفى أخرى حاليا نظرا لخطورة حالته الصحية.