مطرب عراقي يتعرض للتهديد في الرياض ويناشد السلطات السعودية التدخل (فيديو)

شفق نيوز/ كشف النجم العراقي المطرب ايفان ناجي، عن تعرضه للاحتيال والتهديد من قبل مستثمر سعودي بعد دعوته لإحياء حفل موسيقي على أراضي المملكة، مؤكداً أن هذا المستثمر خَدَعه بوصولات مزورة وهدده في حال عدم إحياء الحفلات.

وقال إيفان في مقطع فيديو، تابعته وكالة شفق نيوز، إنه "منذ يومين وأنا أريد التحدث بهذا الموضوع، فقد تعرضت للتهديد"، مبيناً انه قبل عشرة أيام جاءني اتصال من السعودية بطلب إقامة حفلات وفرحت بالعرض للغناء بين أهلنا في السعودية وتم الاتفاق على كل ما يخص الحفل".

وتابع إيفان ناجي: "وصلنا قبل يومين إلى السعودية وحسب الاتفاق كان من المفترض أن نستلم المال عند الوصول، لكن بعد وصولنا لم نستلم أي أجور ولم يكن هناك تعاملا محترما معنا"، موضحاً أن "الشخص المسؤول على المكان يدعى شجاع، والمكان اسمه بريفا وهو موجود في الرياض".

وأضاف أن "الوصولات التي قدمها لنا ذلك الشخص هي مزورة ولدي أدلة عن كل ما حصل"، مبيناً أن "حفل اليوم الاول انتهى وانتظرنا في اليوم الثاني لاستلام اجورنا أنا والفرقة لكن لم يعطينا شيئاً لذلك رفضت إقامة حفل آخر لكنه أصر على ذلك، وعندما أكدت رفضي للغناء قام بتهديدي بجملة (إذا ما تغني راح تزعل) وبدأ يشتم ويلقي علينا السُباب".

وأشار أيضا إلى أن المخرج رأفت البدر والشاعر حسين الميالي، حضرا لمقابلة هذا الشخص والتدخل، إلا أنه تهجم عليهما وعلى العراقيين، لافتا في ذات الوقت الى إشهار السلاح بوجه العازف أحمد العزي الذي تعرض للضرب والاهانة.

وناشد إيفان ناجي، الجهات الأمنية في المملكة السعودية، وهيئة الترفيه لـ"وضع حل للموضوع"، محذراً من تكرار الأمر مع فنانين آخرين".