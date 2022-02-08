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مطرب تركي شهير يغني عن ارتفاع الأسعار.. فيديو

Category: منوعـات

Date: 2022-02-08T12:21:44+0000
مطرب تركي شهير يغني عن ارتفاع الأسعار.. فيديو

شفق نيوز/ نشر المطرب التركي، محسون كيرميزيجول، على حسابه في "تويتر"، أغنية، انتقد فيها غلاء الأسعار في تركيا.

وعلى حسابه الرسمي في "تويتر"، شارك محسون كيرميزيجول مقطعا من أغنيته الشعبية "نصيحة"، وعلق عليها قائلا: "الكهرباء والغاز الطبيعي وارتفاع الأسعار"، حيث يقال في الأغنية الشعبية التي تعود كلماتها للشيخ أديبالي: "لا تصادق الجشع، لأنه لا يعرف الضيافة، ولا يعرف الترتيب، لا يعرف الطريق، والأهم من كل ذلك، أنه لا يعرف الشبع..أنت اعرفه..اعرفه".

وكان العديد من المشاهير في تركيا قد نددوا بارتفاع الأسعار، بينهم جيم يلماز، ويشيم سالكيم، وجولسي بيرسيل.

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