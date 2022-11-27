مصورة تطارد "فطر الشبح" بغابات أستراليا (صور)

شفق نيوز/ يتميز الفطر بأنواعه المتعددة وألوانه المختلفة وأشكاله الغريبة التي يطلق عليها أسماء حيوانات لكن أن يقترن منه بعالم الأشباح فهو أمر غريب، ويبدو أن الطبيعة الأم لديها المزيد لتفاجئنا به يوماً بعد آخر.

المصورة الأسترالية كالي تشي اندفعت نحو الغابات المظلمة والرطبة بحثًا عن أشباح تتوهج في عتمة الليل، أو ما يُعرف بـ"فطر الشبح".

ونال المشهد الذي وثقته المصورة الأسترالية، الجائزة الأولى ضمن فئة النباتات والفطريات، بمسابقة تصوير الطبيعة لعام 2022 التي تنظمها منظمة حفظ الطبيعة، عن صورتها الرائعة لفطر الشبح بالمرتفعات الجنوبية في ولاية نيو ساوث ويلز بأستراليا.

وبدأت مصورة المناظر الطبيعية بمطاردة "فطر الشبح"، والذي حصل على هذا اللقب نظرًا لتوهجه الأخضر المخيف ليلاً في الظلام الدامس، منذ عام 2018.

وينمو "فطر الشبح"، واسمه العلمي "Omphalotus Nidiformis" بغابات معينة في أستراليا، خاصة في غابات تسمانيا والولايات الجنوبية.

ويُعد فطر الشبح واحدًا من أكثر الفطريات المضيئة شيوعًا الموجودة في أستراليا، وخاصة في غابات تسمانيا والولايات الجنوبية.

وفي مقابلة مع موقع شبكة "CNN عربية"، توضح المصورة كالي تشي أنّها شغوفة بتصوير المناظر الطبيعية الغريبة التي تنبض بالحياة في الظلام.

وتقول "لطالما كان التصوير الليلي شغفًا بالنسبة لي"، مشيرًة إلى أنها تجد الإثارة في البحث عن الكائنات الحية التي تصدر عنها الإضاءة الحيوية وتصويرها في الطبيعة.

ومع ذلك، ليس من السهل العثور على مثل هذه الكائنات، مما يجعل الصور التي تلتقطها فريدةً وممتعًة.

وتشرح تشي أن بعض أنواع الفطر المضيء تُعد موسمية، ويمكن العثور عليها في الغابات التي تساعد على نموها، وفي المناطق الإستوائية، عادة ما ينمو الفطر المضيء على مدار العام، ولكن خلال مراحل مختلفة.

وكانت تشي تبحث عن الفطر المضئ خلال ساعات النهار، كونها تعلم كيف يبدو شكله في ضوء الشمس الساطع.

ولا تخفي تشي تلقيها مساعدة أيضًا من حراس الحياة البرية المحليين في العثور على الفطريات المضيئة.

وتمكنت تشي من العثور على فطريات مضيئة وفي رحلتها الأخيرة إلى سنغافورة، وقامت بالتقاط العديد من الصور لفطر فريد من نوعه، يُعرف باسم "ميسينا كلوروفوس"، وهو من الفطريات المضيئة.

وتتذكر تشي أنها وجدت الفطر متوهّجًا، ليبدو وكأنه مصابيح خضراء صغيرة من مسافة بعيدة.

واعتُبر هذا الفطر الأكثر توهّجًا في الظلام إلى حد بعيد من بين جميع أنواع الفطريات المضيئة، وفقًا لما ذكرته تشي.