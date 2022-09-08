مصمم طائرات يشير إلى المكان الأكثر أمنا في طائرة الركاب

شفق نيوز/ تعد الطائرة واحدة من وسائل النقل الأكثر أمنا، إلا أن البعض يخاف من فقدان ذلك الأمان مع الرحلة الجوية.

ويقول مصمم الطائرات فيكتور بريادكا لوكالة "سبوتنيك" الروسي، إنه ينصح مَن يشعرون بالقلق قبل الرحلة الجوية بأن يتواجدوا في مكان محدد في الطائرة أثناء الرحلة.

وأشار إلى أن الأماكن الآمنة نسبيًا توجد في مؤخرة الطائرة، التي هي الجزء الأقل تعرضا للدمار في حال تحطمت الطائرة:

وكانت هناك حوادث تحطمت فيها طائرات كبيرة بينما نجا من جلسوا في الصف الأخير.

وبالتالي فإن ذيل الطائرة هو المكان الأكثر أمنا في الطائرة ضيقة البدن. أما بالنسبة للطائرة عريضة البدن فإنها قد تتحطم في أسرع وقت، ولهذا يقل احتمال نجاة ركابها.