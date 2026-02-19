مصمم ديكور تركي يفقد زبائنه بسبب الشبه بإبستين

شفق نيوز- أنقرة

أفاد مصمم ديكور تركي شهير بأنه يعاني منذ فترة في مجال عمله ليس بسبب تقلبات السوق أو الأمور الاقتصادية والفنية، بل لمجرد أنه يشبه رجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين الذي ذاع صيته بسبب فضائح جنسية على مستويات شخصيات سياسية وقيادات دولية.

وقال المصمم التركي رفعت أوزدمير، بحسب وكالة "نوفوستي" الروسية: "أنا مصمم ديكور، أعمل في مجال الأثاث، وأتفاعل مع الناس كل يوم، وبسبب الوضع الحالي، أواجه صعوبة في الحصول على طلبات جديدة".

وأضاف: "أردت إطلاق لحيتي كي لا أشبه إبستين، بحثت على الإنترنت باستخدام تطبيق لأرى كيف سأبدو بلحية، واتضح أنني سأبدو تماما مثل إبستين، بل أسوأ مما أنا عليه الآن لذا غيرت رأيي، لا أعرف ماذا أفعل بمظهري".

وغادر أوزدمير مدينته قيصري مؤقتا إلى مدينة أنقرة.

وصرح أوزدمير في وقت سابق أن "الناس في شوارع مدينته قيصري بدأوا مؤخرا ينظرون إليه نظرات عدائية، وأن حياته أصبحت كابوسا، وطلب منهم التوقف عن مقارنته بإبستين، وأعلن أنه يخطط لتغيير تسريحة شعره وإطلاق لحيته.

وكان قد وجه إلى إبستين عام 2019 تهم الاتجار بالقاصرين لأغراض الاستغلال الجنسي، قبل أن يلقى حتفه في السجن في تموز/ يوليو من العام ذاته، في ظروف خلص التحقيق إلى أنها انتحار.