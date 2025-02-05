مصر.. وفاة الفنان صالح العويل عن عمر ناهز 78 عاماً

شفق نيوز/ أعلن نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، يوم الأربعاء، وفاة الفنان المصري، صالح العويل عن عمر ناهز 78 عاماً داخل إحدى المستشفيات.

وسبق أن تعرض العويل لجلطة في المخ خلال تصوير مسلسل "جودر 23" المقرر عرضه في رمضان 2025.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد عانى الفنان صالح العويل منذ فترة من أزمة صحية شديدة، إذ تم حجزه في الرعاية المركزة بأحد المستشفيات، لمعاناته من وجود مياه زائدة على الرئة، وصعوبة في التنفس، دخل على إثرها في غيبوبة تامة.

واشتهر العويل بالأدوار الثانوية في عشرات الأفلام، بدأ العمل في السينما منذ حقبة ستينيات القرن الماضي من خلال فيلم "اللص والكلاب"، ومن أفلامه "الأشرار"، و"ومضى قطار العمر"، و"البريء"، و"وضاع العمر يا ولدي"، و"حسن اللول"، و"عصابة حمادة وتوتو".

ولد صالح العويل في 19 آذار/ مارس 1946 بمحافظة الشرقية، ويقيم حاليا في منطقة باسوس بمحافظة القليوبية.

من أشهر أعماله بالشخصيات السينمائية مثل شخصية سائق الأتوبيس الذي عمل حادثة في فيلم "ضد الحكومة"، وشاويش السجن الحربي في فيلم "البريء"، وأحد أفراد عصابة البروفيسور في فيلم "الشيطانة التي أحبتني"، وفرد العصابة في فيلم "العميل رقم 13"، وعسكري السجن في فيلم "حنفي الأبهة"، والمسجون في فيلم "ومضى قطار العمر".

وظهر العويل في عدد كبير من أشهر الأفلام السينمائية بداية من فيلم "اللص والكلاب" مع شكري سرحان وشادية، كما شارك في عدد كبير من الأفلام مع كبار النجوم ومنهم فريد شوقي في "كلمة شرف" و"ضاع العمر يا ولدي"، ومحمود عبد العزيز "أبناء وقتلة"، وأحمد زكي في "الإمبراطور، ومستر كاراتيه، وحسن اللول"، ونور الشريف في "كتيبة الإعدام، و13 أشغال، ولهيب الانتقام"، ومحمود ياسين في "الرصاصة لا تزال في جيبي، والخيط الرفيع"، وعادل إمام الذي شارك معه في عدد كبير من الأفلام ومنها "المولد، والحريف، وعصابة حمادة وتوتو، واحنا بتوع الأتوبيس، وجزيرة الشيطان، والإرهاب والكباب، وشمس الزناتي، والنوم في العسل".

وشارك أيضاً في عدد كبير من أشهر المسلسلات التليفزيونية ومنها "رأفت الهجان، وليالي الحلمية، وأحلام الفتى الطائر، والسيرة الهلالية، وزيزينيا، ونصف ربيع الآخر، وقال البحر، وجبل الحلال، وعايزة أتجوز، والمصراوية، وعفاريت السيالة، وكناريا وشركاه، والأصدقاء، والعصيان، وأميرة في عابدين، وجحا المصري، وفارس بلا جواد، والكومي، وأوان الورد، والرجل الآخر، والحاوي"، بالإضافة إلى ظهوره في عدد من المسرحيات منها "الصعايدة وصلوا، وحكيم عيون".