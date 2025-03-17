مصر.. طالبة تشوه وجه زميلتها من أجل "صداقة شاب"

شفق نيوز/ أقدمت طالبة على تمزيق وجه زميلتها داخل مدرسة بمحافظة الجيزة في مصر، وذلك بسبب الخلاف على "صداقة شاب".

وعن تفاصيل القصة، ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بتعرض طالبة تبلغ من العمر 15 سنة لاعتداء داخل مدرسة لغات بمدينة 6 أكتوبر، ووجهت المجني عليها اتهاما لثلاث من زميلاتها، وزميل آخر بالمدرسة، بالاعتداء عليها بواسطة شفرة إزالة الشعر، حيث تتبعوها داخل دورة المياه "الحمام" وحاصروها وتعدوا عليها بالضرب، مما أدى إلى إصابتها بجرح بوجهها طوله 10 سم وكدمات في الجسد.

وتم تحديد هوية المتهمين، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة، وتكثيف التحريات لكشف ملابساتها، من خلال الاستماع لأقوال العاملين بالمدرسة، وشهود عيان وتفريغ كاميرات المراقبة.

من جانبه، كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات صحفية لوسائل إعلام مصرية، أن الواقعة حدثت داخل حمام المدرسة بين ثلاث طالبات، قامت إحداهن بالضرب مستخدمة "شفرة"، والثانية اعتدت جسدياً، وكل ذلك بسبب خلاف على صداقة طالب جامعي، تتشاجر عليه الطالبة المعتدية والضحية.

وأوضح المصدر أنه تم فصل الطالبتين المعتديتين، وإحالة مديرة المدرسة للتحقيق بتهمة التقصير، خاصة أن الواقعة حدثت في دورة مياه الفتيات.

وأوضح أن الواقعة بدأت عندما قامت طالبة تدعى "ريان" بإصابة زميلتها "سارة" داخل الحمام باستخدام شفرة إزالة الشعر، وأصابت وجهها ويدها، محدثة جرحا تطلب 10 غرز وليس 27 غرزة كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي.