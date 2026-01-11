مصر.. ضبط أستاذة حاولت تهريب مخدرات عبر وضعها بـ"منطقتها الحساسة"

شفق نيوز- القاهرة

تمكّنت السلطات المصرية، اليوم الأحد، من ضبط أستاذة تجميل حاولت تهريب مخدّرات في منطقتها الحسّاسة، مستلهمة الفكرة من قضية البلوغر الشهيرة سارة خليفة.

وأحبطت الشرطة النسائية والأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب نحو كيلو غرام من مخدّر الآيس بطريقة وصفتها بغير "التقليدية والمخادعة"، التي ابتكرتها سابقاً البلوغر الشهيرة.

وضبطت أجهزة أمن مطار القاهرة الدولي كمية المخدّر خلال محاولة تهريبها على يد أستاذة تجميل تعمل في إحدى الجامعات العربية الكبرى بالعاصمة الأردنية عمان، وتتمتع بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتابعها مئات الآلاف، باستخدام أطراف صناعية حساسة.

وكشفت التحريات الأولية، عن أن المتهمة التي كانت بصدد إنهاء إجراءات السفر استغلت طرفاً صناعياً "حسّاساً" في منطقة "حسّاسة" بجسدها لإخفاء المخدّرات بعناية فائقة، مع تمويه احترافي داخل الملابس، في محاولة للتملّص من أجهزة التفتيش المتطوّرة وكاميرات المراقبة.

وأشارت التحقيقات إلى أن يقظة عناصر الشرطة النسائية وخبرتهن في عمليات التفتيش الدقيقة أدت إلى الاشتباه فيها، قبل كشف المخدّرات بالكامل وضبطها أصولياً.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن الطريقة المستخدمة، جاءت على غرار ما اشتهرت به بعض الحالات السابقة الشهيرة مثل قضية البلوغر سارة خليفة، ما يعكس محاولات مهرّبي المخدّرات تطوير أساليب الإخفاء باستمرار، للتهرّب من الإجراءات الأمنية المشدّدة.

وأمرت نيابة النزهة في القاهرة، بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع تحريز المضبوطات، لاستكمال التحقيق للكشف عن أي شبكات متورّطة أو دوافع التهريب.

ويعتبر مخدّر الآيس، أو مخدّر "الكريستال ميث"، من أخطر المواد المخدّرة المنشّطة، ويتميّز بتأثيره الشديد والسريع على الجهاز العصبي، ما يجعله هدفاً رئيسياً لعمليات التهريب عبر المطارات.

وتشهد منافذ مصر الجوية، وعلى رأسها مطار القاهرة الدولي، تشديداً أمنياً مستمراً لمواجهة محاولات التهريب بوسائل غير تقليدية، خاصة مع تزايد استخدام الأطراف الصناعية والأجهزة الطبية كوسيلة تهريب.