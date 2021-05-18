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مصر.. سمير غانم ودلال عبد العزيز تحت المتابعة

Category: منوعـات

Date: 2021-05-18T05:23:59+0000
مصر.. سمير غانم ودلال عبد العزيز تحت المتابعة

شفق نيوز/ كشف مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، محمد عوض تاج الدين، تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير غانم.

وقال تاج الدين في تصريح له إن "المعلومات التي امتلكها تفيد بأن سمير في مرحلة علاجية تحتاج إلى علاج مكثف ومتابعة"، مشيراً إلى أنها "ستتضح خلال الفترة المقبلة".

أما عن زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، فأكتفى بالقول أنها "تحتاج إلى متابعة".

وأشار إلى أن مصر ما زالت تعيش في الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا، وشهدت الأيام الخمسة لعيد الفطر المبارك، زيادة في الأعداد.

وأضاف تاج الدين، أن مصر لم ترصد أي حالة مصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا حتى الآن.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 245721 من ضمنهم 181478 حالة تم شفاؤها، و14327 حالة وفاة".

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